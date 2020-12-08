Кто тут недобросовестный?

Подтверждается лишь каждая десятая жалоба заказчиков на поставщиков. Итоги своей работы за четвертый квартал управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Мурманской области подвело в ходе публичных обсуждений.

Учитывая ситуацию с пандемией новой китайской коронавирусной инфекцией, мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В нем также приняли участие представители комитета по конкурентной политике Мурманской области.

— На сегодня мы отмечаем определенное снижение количества обращений к нам собственно по антимонопольному законодательству и некоторое снижение количества жалоб по 44-му федеральному закону, — отметила руководитель Мурманского УФАС Светлана Чеченина. Напомним, 44-й ФЗ регулирует контрактную систему в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Светлана Чеченина.

Однако, продолжила Чеченина, существенно возросло число обращений от заказчиков по включению поставщиков в реестр недобросовестных. При этом, по словам руководителя УФАС, управлением выявляется все больше необоснованных жалоб.

Представители антимонопольной службы видят в этом серьезную проблему. Заказчики при исполнении контракта должны постоянно проявлять свою заинтересованность, на каждом этапе активно взаимодействуя с исполнителем. А не предъявлять ему претензии, как снег на голову, в конце года. Хотя разобраться, кто прав, а кто виноват, порой непросто.

В качестве примера Светлана Чеченина привела следующий реальный случай. Заказчик выставил техническое задание на замену окон согласно ГОСТу. Был заключен соответствующий контракт, но исполнитель поставил совершенно другую продукцию. После проведения экспертизы УФАС включило его в реестр недобросовестных поставщиков. Однако суд в дальнем установил, что техническое задание, которое было опубликовано заказчиком, не могло быть исполнено в принципе.

И кто же все-таки здесь виноват? Почему поставщик подтвердил возможность исполнить заведомо невыполнимый заказ? С другой стороны, почему заказчик ждал, пока окна будут установлены, прежде чем опротестовать выполнение контракта?

В желании включить ту или иную компанию в реестр недобросовестных поставщиков, вступил в разговор председатель комитета по конкурентной политике Мурманской области Алексей Коптев, также можно увидеть нарушение антимонопольного законодательства. Ведь одним из видов таких нарушений является создание преимущественного положения на рынке определенным хозяйствующим субъектам. А тут, как говорится, с рынка удаляется конкурент.

— По статистике, — уточнил Коптев, — лишь один из десяти рассматриваемых материалов является основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

Включение в такой реестр – очень серьезная мера, добавила Светлана Чеченина. И сейчас, в условиях, когда бизнесу и так тяжело, применять ее надо крайне осторожно.

Говоря о планах на будущий год, руководитель Мурманского УФАС в частности отметила необходимость решения проблем, накопившихся на рынке услуг по микрофинансированию. Контроль за организациями, которые предоставляют такие услуги, напомнила она, осуществляет Центробанк. О том, что на этом рынке процветает незаконное предпринимательство, ЦБ заговорил еще несколько лет назад.

Это, конечно, в большей степени касается правоохранительных органов. Но на повестке и вопрос о недобросовестной рекламе в этой сфере. А это уже поле деятельности для антимонопольной службы. Поэтому поступила рекомендация в следующем году усилить контроль за соблюдением закона о рекламе.

— Такая работа будет налажена совместно с правоохранительными органами. Думаю, этому вопросу в будущем году будет уделяться большое внимание, — подчеркнула Светлана Чеченина.