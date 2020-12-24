Ключевое слово — надежность

ТЭК региона подвел итоги уходящего года. О положении дел в энергетической отрасли отчитался на пресс-конференции заместитель губернатора Юрий Сердечкин. Вопросы журналистов можно сгруппировать в три блока.

Какие мероприятия по модернизации в энергетике уже прошли, а какие планируются?

— Модернизация оборудования, в первую очередь – теплоснабжающего, продолжается. В текущем году удалось реализовать несколько проектов на базе «Мурманэнергосбыта». Компания осуществила капитальный ремонт 25 котлов, заменен большой участок сети в Североморске. Модернизировано мазутное хозяйство котельной в Заозерске, что позволило отказаться от использования флотского мазута. Это означает экономию до 300 миллионов рублей в год. Эти деньги в дальнейшем будут направлены на модернизацию следующих объектов МЭС.

Как идет уход от мазутозависимости?

— Теплоснабжение – болевая точка. Регион вынужден использовать топочный мазут. А он продолжает дорожать, что вызывает опасения. Три котельные в поселке Умба уже переведены на торф. Четвертая, наиболее мощная, достроена, встанет под нагрузку весной. Есть и другие проекты: угольная котельная в поселке Белое Море. Монтаж еще одной котельной на угле завершен в поселке Ёнский. В планах – существенное расширение использования электрической энергии для выработки тепла. Партнером в этом вопросе является компания «Россети», которая проводит в регионе огромную работу. В этом году объем инвестиционной программы ее Мурманского филиала превысил 500 миллионов рублей.

Последняя ГЭС региона запущена в 1987 году. Планируется ли строительство новых объектов генерации?

— Гидростанции обладают огромным запасом прочности. Вопрос в их правильном содержании. ТГК-1 относится к каскадам с заботой и любовью. Ежегодный объем ремонтных работ не снижается. Все помнят аномальные осадки прежней зимы и стремительный весенний паводок, и гидроэнергетики сработали отлично. Что касается новой генерации, то в планах на 2023-2024 годы – строительство малой ГЭС на реке Паз. В будущем году начнется поставка энергетического оборудования на объекты Кольской ВЭС – это ветропарк. Думаю, в 2022 году новые, экологически чистые мегаватты уже пополнят энергосистему Кольского полуострова. Но, поскольку регион энергоизбыточный, главным образом нужно сосредотачиваться не на новых мощностях, а на расширении сетевого хозяйства. Оно с каждым годом совершенствуется, работает качественнее. Технологические нарушения в электросетевом хозяйстве региона с 2017 года снизились на 14 процентов. Продолжительность передачи электроэнергии за этот же период сократилась на 28 процентов. Надежность ежегодно повышается.

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До начала пресс-конференции Юрий Сердечкин по видеосвязи принял участие во всероссийском мероприятии, посвященном подведению итогов деятельности топливно-энергетического комплекса уже всей России.

Значение энергетики, подчеркнул заместитель руководителя администрации Президента РФ – пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сложно переоценить. Это основополагающий сектор российской экономики, который фактически кормит страну. России удалось стабилизировать ситуацию текущего года. В частности, ценовую конъюнктуру сектора энергоресурсов.

— Энергетический сектор показал свою устойчивость и надежность. Благодаря филигранной работе руководителей отрасли удалось стабилизировать международную конъюнктуру цен на нефть. И это показало, что из любых сложных ситуаций мы можем выходить, как внутри страны, так и на международном уровне, — сказал Дмитрий Песков.

Центром притяжения всего мероприятия стало награждение победителей Всероссийского конкурса СМИ и пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса «МедиаТЭК». Он состоялся уже шестой раз. В этом году на конкурс поступило шесть сотен заявок из десятков регионов страны.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак отметил важность освещения работы топливно-энергетического комплекса страны в прессе.

— Отрасль развивается. Перед ней стоят новые вызовы. И благодаря вашей работе об этом узнают россияне, — обратился к журналистам вице-премьер.