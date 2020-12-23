Как выбирать новогоднюю елку

Многие на Новый год украшают дом елками, соснами и другими представителями хвойных пород. В последние годы их привозят в Россию чуть ли не из всей Европы.

Однако на нарядных деревьях или срезанных ветках можно занести в квартиру вредителей, которые представляют угрозу окружающей среде и вашему собственному здоровью.

В чем угроза импортных деревьев

В предновогодний период Интернет пестрит предложениями о поставке елей и других хвойных деревьев из-за рубежа. Это увеличивает риск заноса в страну карантинных вредных организмов.

Среди насекомых – это несколько видов листоверток. В зимнее время они могут находиться в стадии яиц на ветвях дерева. Жуки-короеды и лубоеды могут скрываться под корой ветвей и стволов хвойных деревьев.

Другой вредитель хвойных пород – сосновая стволовая нематода. Этот микроскопический червь относится к числу наиболее опасных видов организмов, и уже распространился в хвойных лесах Португалии и Испании. Нематоды отлично выживают в стволе, ветках дерева, коре и просто древесине и при контакте могут самостоятельно перемещаться из зараженной древесины в здоровые деревья.

На ветках импортных рождественских деревьев могут находиться и другие вредители. Часть из них, нанося значительный ущерб европейским лесам, пока отсутствует на территории России. А значит, важно не допустить их распространения.

Почему заражение не выявляет фитосанитарный контроль

Конечно, при ввозе в страну продукция обязательно проходит фитосанитарную экспертизу Россельхознадзора. Инспектор визуально проверяет деревья и ветки на вредителей или болезни. Но на первичной стадии заражение не всегда можно выявить на глаз или даже в лаборатории.

А вот в теплом помещении вредители начинают бурно развиваться. В прессе ежегодно появляется информация о расползающихся по квартире насекомых. Два года назад их на рождественских пихтах из Польши и Дании находили москвичи. Непрошенными гостями могли быть очень опасные, включенные в карантинный для России список вредители. Ученые оценивают возможный ущерб при распространении этих организмов в отечественных лесах в десятки миллионов рублей.

Отечественные хвойные тоже болеют?

Да, конечно. В Мурманскую область традиционно везут новогодние деревья из Карелии, Ленинградской, Архангельской, Вологодской и Ульяновской областей. По данным Россельхознадзора во многих районах этих регионов установлены карантинные фитосанитарные зоны по большому и малому черному еловому усачу, черному сосновому усачу. Доставленные оттуда сосны и ели вполне могут быть заражены этими опасными лесными вредителями, которые способны переходить с одного вида хвойных деревьев на другие.

Что делать, чтобы избежать проблем

Специалисты Россельхознадзора рекомендуют при покупке новогодней ели или сосны тщательно осмотреть растение. У здорового дерева на стволе не должно быть отверстий и других характерных повреждений насекомыми. Растение должно быть пышным и обязательно зеленым.

Для снижения угрозы распространения опасных насекомых и болезней хвойных деревьев важна их правильная утилизация. Специалисты советуют упаковать отслужившую новогоднюю елку в плотный полиэтиленовый пакет и положить в контейнер для сбора мусора. Если этого не сделать, вредители с вывезенного на свалку дерева могут перейти на окрестные зеленые насаждения.

Поставщикам хвойных деревьев

Если вы ввезли в Мурманскую область деревья хвойных пород из регионов, в которых установлен карантин по вредителям леса, вы должны в течение одного календарного дня сообщить об этом в управление Россельхознадзора.

Территория нашего региона свободна от карантинных лесных вредителей. Именно поэтому ввоз новогодних елок и срезанных веток разрешается только при наличии карантинных сертификатов. Они выдаются уполномоченными органами регионов-отправителей. А оформляются эти документы только после проведения досмотра лесопродукции.

Если у вас еще остались вопросы по этой теме, их можно задать специалистам отдела фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора по Мурманской области по телефону: (8152) 45-64-01.