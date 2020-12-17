Что в имени тебе моем?

За два последних года геодезический надзор выявил 48 искажений в названиях географических объектов региона. Где-то путали или пропускали буквы, а где-то заменяли один тип объекта другим. И ручей становился рекой или наоборот.

Каждый день мы употребляем в речи названия различных географических объектов. Мы упоминаем населенные пункты, аэропорты, железнодорожные станции, горные массивы, моря, реки, озера. Используются географические названия и в официальных документах, определяя, например, границы городов и муниципальных районов, рыболовных участков. Но всегда ли мы правильно их называем? На этот и другие вопросы ответила руководитель управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

— Анна Сергеевна, насколько важно правильное употребление географических названий?

— Наименование каждого географического объекта уникально, оно служит для его отличия и распознавания и является частью культурного и исторического наследия. Малейшая неточность – и любой документ может стать недействительным, а оперативный доступ к информации на электронной карте окажется невозможным.

Согласно Конституции наименования географических объектов находятся в ведении Российской Федерации. Правильное их употребление дает возможность сориентироваться на определенной территории. Оно необходимо при производстве и использовании справочников, карт и атласов, а также применяется при составлении текстовых описаний границ территорий и объектов. Поэтому в порядке в этой сфере заинтересованы не только государственные органы, министерства, ведомства и службы, но и все граждане.

— Есть какой-то единый документ, в котором определены правильные названия всех географических объектов России?

— Да, конечно. Это Государственный каталог географических названий. Он является главным официальным информационным ресурсом наименований географических объектов, государственным документом их регистрации и учета. Это единственный источник, который определяет правильное употребление наименований таких объектов. В нем указываются вид и статус каждого из них, дата его регистрации, источник установления наименования, местоположение, субъект Российской Федерации, район.

— Где можно посмотреть этот каталог? Он доступен для всеобщего пользования?

— С Государственным каталогом географических названий можно ознакомиться на сайте Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных https://cgkipd.ru.

Там же представлены реестры каталогов географических названий по всем субъектам России. По Мурманской области, например, есть два таких реестра. Один содержит 136 названий населенных пунктов Заполярья. Второй – около 8 тысяч названий рек, озер, гор, островов, урочищ, мысов, которые зарегистрированы на территории нашего региона. В реестрах также указаны географические координаты каждого объекта (широта, долгота, привязка к другим географическим объектам).

Этими данными необходимо пользоваться, чтобы избежать неправильного употребления наименований. Например, организации, прежде чем изготавливать и устанавливать дорожные указатели, издавать или размещать карты, которыми будут пользоваться граждане, необходимо уточнять в каталоге правильное название каждого объекта.

— Что чаще всего искажают в названиях объектов? Буквы путают?

— Да, зачастую искажения действительно связаны с заменой или пропуском букв внутри слова. Например, вместо горы Намвара появляется Камвара. Река Канда, впадающая в озеро Нижнее Контозеро, превращается в реку Кана, которая протекает совсем на другой территории. А озеро Мелкъявр становится Мелькъявром. Но также порой происходят замены типов объектов. Например, ручей обозначен как река и наоборот.

Многие могут посчитать это незначительным нарушением, опечаткой, не имеющей никаких негативных последствий. Тем не менее, зачастую неверное употребление географических названий вводит в заблуждение путешественников и автомобилистов, не позволяет однозначно идентифицировать объекты местности.

Например, по автодороге «Лотта» в Кольском районе река Карнйокк была произвольно переименована в реку Карийоки. При этом в Ловозерском районе еще есть река Каряйок. Как тут не запутаться?

Река Пинавойд в районе Верхне-Туломского водохранилища из-за ошибки на дорожном указателе стала известна проезжающим мимо автомобилистам как Панавольт. В районе Оленегорска озеро Сарве на широко известном картографическом сервисе случайно превратилось в Сэрвес. А остров в озере Умбозеро Сарвановский, являющийся местом для рыбалки, превратился в документах, определяющих сроки рыболовства на нем, в Сорванав.

— А есть статистика несоответствий в названиях наших северных объектов?

— За 2019-2020 годы в рамках геодезического надзора нашими сотрудниками было проверено 847 наименований географических объектов и дорожных указателей. При этом выявлено искаженное употребление 48 из них. Ошибки были допущены в нормативно-правовых актах, дорожных указателях, а также Интернет-ресурсах, в частности, Яндекс-картах.

— Какая ответственность предусмотрена за использование неверных наименований географических объектов, дорожных знаков?

— За нарушение установленных правил присвоения или употребления наименований географических объектов статьей 19.10 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность для должностных лиц, допустивших нарушение, в виде штрафа в размере от двух до трех тысяч рублей.

В случае выявления неправильного употребления наименований населенных пунктов или природных объектов нашего региона в различных сервисах, изданиях, учебных, картографических и иных материалах мы просим сообщать об этом в управление Росреестра по Мурманской области по адресу электронной почты 51_upr@rosreestr.ru с приложением фотографий дорожных указателей, скан-копий документов, скриншотов информационных ресурсов.

В заключение хочется отметить, что сейчас законодательство в области наименований географических объектов претерпевает изменения, направленные на соответствие современным потребностям социально-экономического и территориального развития страны.

Росреестром разработан законопроект о создании государственной информационной системы наименований географических объектов. Документ предлагает изменить подход к ведению Государственного каталога географических названий, создав геоинформационную систему. С ее помощью можно будет направлять в Росреестр предложения о присвоении наименований географическим объектам. Ожидается, что изменения вступят в силу летом будущего года.