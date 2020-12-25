Что нужно знать о путешествиях с животными в условиях пандемии

Собаки и кошки болеют COVID-19? В каких странах есть риск инфицирования? Можно ли заразиться от животного самому? На вопросы владельцев домашних питомцев ответили специалисты управления Россельхознадзора по Мурманской области.

Сначала о самих путешествиях. В России заработала система Ecert по оформлению в электронном виде сертификатов для вывоза домашних животных. Войти в нее и подать заявку можно в разделе «Инструкция: как путешествовать с животными» на сайте Россельхознадзора. При этом есть возможность выбрать дату, время и место получения экспортных документов. В условиях пандемии у владельцев появилось немало вопросов касательно путешествий с питомцами.

Сколько четвероногих уже отправились за рубеж в этом году?

За 11 месяцев, сообщили специалисты управления Россельхознадзора по Мурманской области, оформлено для вывоза в третьи страны (Израиль, Турция, государства Евросоюза) 69 домашних питомцев. На ту же дату в прошлом году их было 341. Сказалось закрытие границ в условиях пандемии.

В каких странах у животного есть риск заразиться COVID-19?

Помимо России случаи естественного заражения собак, кошек и норок, а в условиях зоопарка – тигров и львов, регистрировались в Гонконге, Бельгии, США, Нидерландах, Франции, Германии и Испании. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) считают, что распространение заболевания происходит главным образом за счет прямой передачи вируса от человека к человеку.

Но от животных все же можно заразиться самому?

Доказательств такой возможности нет. Это официальная позиция ВОЗ и МЭБ.

Какие у них симптомы при коронавирусе?

У домашних и диких кошек отмечались клинические признаки острой респираторной инфекции: повышенная температура, кашель, чихание, истечения из носовой полости и глаз. У собак заболевание проходило бессимптомно.

У моего питомца есть признаки респираторного заболевания. Нужно ли показать его ветеринару для прохождения теста на коронавирус?

При любом недомогании питомца нужно обязательно лечить. Это правило, которое никак не связано с пандемией. Что касается коронавируса, то сейчас, считают специалисты Россельхознадзора, нет необходимости для проведения массовых исследований животных на COVID-19.

В каких случаях тестирование все же необходимо?

Основанием для этого может стать тесный контакт животного с человеком, инфицированным COVID-19. Решение о тестировании животных принимают представители государственной ветеринарной службы субъекта РФ или владельцы животного после консультации с ветеринарным врачом.

Как уберечь питомца от заражения?

Правила просты: если вы заболели COVID-19, необходимо ограничить контакт с домашними питомцами, как, впрочем, и с людьми.

А если животное все же заболело?

Если заболевание подтверждено, животное необходимо максимально изолировать от контактов с другими животными и людьми. Ветеринар назначит ему противовирусное и симптоматическое лечение до полного выздоровления.