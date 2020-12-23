Бюджет-2021 принят

Вчера состоялось завершающее в этом году заседание областной думы. Главным в повестке дня стало обсуждение бюджета Мурманской области на 2021-й год и плановый период 2022-2023 годов.

А всего за уходящий год региональный парламент рассмотрел более 300 вопросов, принял свыше 130 законов, внес четыре законодательные инициативы в Государственную думу.

— Принят пакет законов, направленных на поддержку малого бизнеса, закон о создании налоговых преференций резидентам Арктической зоны, закон, расширяющий меры социальной поддержки медицинским работникам и направленный на привлечение в наш регион новых специалистов, — отметил председатель областной думы Сергей Дубовой, комментируя журналистам итоги уходящего парламентского года.

Главный финансовый документ

Сначала депутаты рассмотрели проект бюджета во втором чтении. Поступившие после первого чтения поправки, доложил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин (фракция «Единая Россия»), предваряя обсуждение главного финансового документа региона, подробно рассмотрел профильный комитет. Они также проработаны совместно с исполнительными органами власти.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Степахно предложил уделить больше внимания сохранению и содержанию памятников. Ведь культура – это не только реконструкция здания областного драмтеатра. А руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Макаревич сообщил, что по ряду причин, изложенных в его выступлении, не поддерживает предложенный проект бюджета.

Затем депутаты рассмотрели предложенные к документу поправки и приняли бюджет во втором чтении. Учтя на прошедшем в перерыве заседании поступившие предложения и уточнения, профильный комитет рекомендовал принять бюджет в третьем чтении и окончательной редакции. Что и было сделано после непродолжительного обсуждения.

— Бюджет формировался в условиях непростой экономической и финансовой ситуации. При этом он сохранил социальную направленность с учетом задач, поставленных Президентом страны, — отметил Сергей Дубовой. — В числе приоритетных направлений – развитие комфортной городской среды, реализация нацпроектов. В области планируется построить новые детские сады, школы, спортивные объекты, завершить ремонты учреждений культуры, привести в надлежащий вид дороги. Конечно, проблем остается немало, и мы не закрываем на них глаза. В процессе обсуждения законопроекта мои коллеги акцентировали внимание на проблемах территорий, поддержке аграрных предприятий, приобретении медицинского оборудования, строительстве дорог, кредиторской задолженности учреждений образования и здравоохранения. И будут приняты определенные рекомендации к бюджету. При ближайшей его корректировке часть из них будет рассмотрена и учтена.

И о других пунктах повестки дня

Дума также приняла бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования и территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Оба документа – на три ближайших года. Их проекты представила депутатам председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Надежда Максимова.

Депутаты внесли изменения в региональный закон «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской области». Как сообщила председатель областного комитета по тарифному регулированию Елена Стукова, изменения уточняют круг лиц, которые имеют право на льготные тарифы в сфере теплоснабжения. В группы льготников вошли производители пищевых продуктов, религиозные организации, общественные и благотворительные организации и ряд других. Из списка льготников исключены федеральные предприятия и крупный бизнес.

Внесены изменения в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Мурманской области на 2020 год. Из-за пандемии, пояснила и.о. министра имущественных отношений Виктория Минкина, в этом году не удалось продать ряд объектов, запланированных к приватизации. Поэтому они перенесены в план будущего года.

Изменения, внесенные в региональный закон «О государственной гражданской службе Мурманской области», приводят его в соответствие с федеральным законодательством.

Дума также приняла ряд других законодательных актов.