Быстрее и дешевле

Для проведения первой цифровой переписи в область поступили планшетные компьютеры. Главный инструмент переписчика изготовлен российской компанией «Аквариус» в городе Шуя Ивановской области.

Планшет, сообщает Мурманскстат, работает на отечественной операционной системе «Аврора». Среди ее преимуществ – повышенная защита информации от несанкционированного доступа и удобство навигации.

Итоги – на год раньше

Специальная комиссия Мурманскстата провела приемку и тестирование планшетов. Все они были проверены на комплектность, рабочее состояние и прошли активацию программного обеспечения. После этого в каждый планшет загружают адресную базу, а техника доставляется в города и районы области.

Поступившая в регион партия состоит из 1828 штук. Это количество необходимо для обеспечения планшетами всех переписчиков, контролеров и создания некоторого резерва технических устройств на случай выхода их из строя.

Благодаря своим техническим характеристикам гаджет обеспечит переписному персоналу комфортные условия труда. Планшет имеет небольшой вес, ударопрочный корпус, к нему в комплекте прилагаются чехол и стилус, а для стабильности работы он оснащен внешним аккумулятором.

Первыми оценят эффективность цифровых технологий сами переписчики. Они найдут в планшете карту местности, маршрут следования и электронные переписные листы для опроса жителей региона. Благодаря внедренному формально-логическому контролю исключена возможность пропустить вопрос или ошибочно задать его члену домохозяйства, для которого он не предназначен. Информация будет храниться на планшете до конца дня, после чего в обезличенном виде будет выгружаться по защищенным каналам связи на сервер Росстата.

Цифровые нововведения помогут ускорить подведение итогов переписи примерно на год. В итоге государство получит предельно актуальные сведения, которые можно использовать для дальнейших стратегических решений.

После переписи часть планшетов останется в Росстате для проведения регулярных обследований, остальные после очистки данных будут переданы в пользование органам власти, медицинским и образовательным организациям.

Расходы вдвое меньше

Новые технологии Росстат уже проверил в труднодоступных районах Свердловской области. О том, как показали себя планшеты, созданные специально для ВПН-2020, что еще можно усовершенствовать в работе переписчиков и каких изменений ждать россиянам от первой цифровой переписи населения в апреле 2021 года заместитель главы Росстата Павел Смелов рассказал на пресс-конференции «Тонкая настройка: новое качество решений на основе данных цифровой переписи».

Свердловская область – один из 26 регионов, где перепись пройдет не только в основной период (апрель 2021 года), но и в другие месяцы – с ноября по июнь. Это связано с особенностью отдельных труднодоступных территорий, добраться до которых из-за отсутствия постоянных дорог и разлива рек можно только в определенное время года.

— В период проведения переписи в труднодоступных районах планшеты и программное обеспечение зарекомендовали себя хорошо, — поделился первым опытом использования новых технологий Павел Смелов. — Переписчикам, даже с учетом того, что люди они в основном немолодые, все было понятно. И самое главное – они отметили, что программа автоматически указывает на ошибки, если какие-то данные внесены некорректно или что-то пропущено. То есть программа, когда видит нестыковку, просто не дает пройти дальше к следующему вопросу, пока не будут устранены формально-логические ошибки.

Но без определенных шероховатостей, конечно, не обошлось. По итогам прошедшего «тест-драйва» будут внесены корректировки в методологию опроса и используемое программное обеспечение для сбора данных о населении, сообщил заместитель руководителя Росстата.

Санкт-Санкино…

Коррективы программы также помогут сделать более понятной и удобной процедуру самостоятельного заполнения переписного листа для населения на портале Госуслуг. Вариант дистанционной онлайн-переписи, как считают в Росстате, может стать особенно популярным в условиях продолжения пандемии коронавируса.

— Прогнозы пока делать рано, число желающих пройти перепись онлайн сильно отличается по регионам, — сообщил Смелов. — Как показывают опросы, в Москве уже 70 процентов населения готовы к такому варианту. А вот в Санкт-Петербурге ситуация прямо противоположная. Рады общению с переписчиками и жители поселка Санкино Свердловской области. Но в целом в больших городах желающих пройти перепись самостоятельно, по нашим ожиданиям, будет больше. И если при обходе домов и квартир кто-то не захочет контактировать с переписчиком или будет болен, то обязательно получит листовку с подробным описанием, как пройти перепись на портале Госуслуг.

Помимо прочего новые технологии помогают существенно сэкономить средства государства для получения важных статистических данных о населении. Так, цифровизация уже позволила сократить расходы на перепись вдвое – до 32 миллиардов рублей.

— Половина этих средств пойдет на оплату переписчикам. Около трети потрачено на закупку планшетных компьютеров. Стоит отметить, что планшетам и после переписи найдут применение. Мы передадим их в другие ведомства, которые будут их использовать в повседневной работе, — отметил Павел Смелов.