Больше 5,6 миллиона!

Столько субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) действует сейчас в России. Они объединяют 15,5 миллиона работников. В Мурманской области представителей этой категории бизнеса почти 24 тысячи с персоналом более 50 тысяч человек.

Эти данные содержатся в Едином реестре субъектов МСП, который веден Федеральная налоговая служба. Впервые он был сформирован в августе 2016-го. И с тех пор обновляется ежегодно 10 августа по состоянию на 1 июля. Сведения о нем можно получить на специализированном сервисе, действующем на официальном сайте ФНС.

О формирование реестра начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков управления ФНС по Мурманской области Роман Говищак рассказал на прошедшей областной налоговой конференции.

Эти встречи бизнеса и налоговиков региона уже стали традиционными и проводятся ежегодно. Нынешняя – одиннадцатая по счету.

Ее организаторами выступили областной Союз промышленников и предпринимателей совместно с управлением ФНС при поддержке Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области (ФОРМАП) и комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Областная налоговая конференция ежегодно собирает на своей площадке руководителей управления ФНС и предпринимателей со всего региона. Это уникальное мероприятие, на котором представители налоговых органов и регионального бизнеса могут обсудить последние изменения налогового законодательства и актуальные вопросы его реализации на территории края. В этом году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

— Повестку дня формирует налоговая служба. Это наиболее важные изменения налогового администрирования и практика их применения, — отметил президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Сергей Веллер.

— Наши встречи уже стали доброй традицией, они помогают выстраивать конструктивный диалог между предпринимателями и нашей службой, — подчеркнула заместитель руководителя управления ФНС по Мурманской области Татьяна Русанова. — Этот год для всех стал непростым. Из-за пандемии на два с половиной месяца была приостановлена работа пятидесяти отраслей производства.

Однако, напомнила Русанова, федеральные власти сумели организовать поддержку бизнеса, чтобы минимизировать его потери. Новые инструменты экономической поддержки предпринимателей разработало и правительство региона.

Участники конференции обсудили нюансы налогообложения прибыли и упрощенной системы налогообложения, изменения законодательства по налогу на добавленную стоимость, а также другие актуальные вопросы. В частности была затронута тема грядущей отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и переход его плательщиков на другие режимы налогообложения – общий или упрощенный.

Сегодня, отметил Сергей Веллер, этот вопрос является наиболее важным для многих предпринимателей. Предполагается, что этой теме будет посвящен отдельный вебинар, который должен пройти в регионе в середине декабря.