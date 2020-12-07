Безработица пошла на убыль

За последние два месяца уровень безработицы в Мурманской области снизился на 2,5 процентных пункта. Это значит, что полторы тысячи человек нашли применение своим знаниям и навыкам.

Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил на оперативном совещании. Глава региона провел его из Кировска, где он сегодня работает вместе с министром спорта России Олегом Матыциным.

Суббота вместо четверга

26 декабря будет в Заполярье рабочим днем. Зато северяне смогут отдохнуть 31 декабря. Постановление главы региона о переносе выходного дня касается всех государственных гражданских служащих региона, работников государственных органов, а также предприятий и учреждений, находящихся в ведении органов исполнительной власти. Сделать последний день года выходным Андрей Чибис также призвал органы местного самоуправления и всех иных работодателей региона – в тех случаях, когда это возможно.

Губернатор также поставил задачу предусмотреть в муниципалитетах работу дежурных групп в детских садах для детей, чьи родители с учетом производственного цикла ряда предприятий будут работать в последний день уходящего года.

В Мурманской области сохраняется высокий показатель выздоровления больных ковид. Сейчас он превышает 91 процент. При среднем показателе по России 78-79 процентов. В регионе выздоровело 26 тысяч 970 из 29 тысяч 427 заболевших граждан. Эти цифры прозвучали в еженедельном докладе министра здравоохранения Дмитрия Панычева о ситуации с коронавирусом.

Из госпитализированных пациентов, продолжил министр, 15 процентов переносят болезнь в тяжелой форме. Это на процент меньше, чем неделей ранее. В обсерваторах находятся 955 человек, на самоизоляции – 5305.

Проведено более 633 тысяч исследований. По охвату тестированием в перерасчете на 100 тысяч населения в сутки мы в десятке лучших по стране. С 24 ноября запущено смс-информирование о результатах анализа. Срок их получения сократился вдвое, до одних суток. Разослано уже более 12 тысяч смс.

Вышли на плато

— Наблюдение двух последних недель показывает, что у нас появилась стабильность, темпы прироста замедлились, мы вышли на плато, — сообщил Андрей Чибис, комментируя ситуацию с коронавирусом.

С учетом этого, продолжил глава региона, принят ряд решений. Так, с 11 декабря начинают работу горнолыжные склоны. Пока они будут принимать только жителей области. Если ситуация не ухудшится, с 15 января трассы откроют для всех россиян.

С 17 декабря возобновят работу филармония и кинотеатры. Правда, загрузка их не должна превышать 50-ти процентов. Кинотеатрам, учитывая их длительную остановку, власти компенсируют расходы на аренду и коммунальные платежи.

— В целях снижения негативных последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, правительством Мурманской области уже реализован ряд антикризисных мер, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, — сообщил заместитель губернатора Дмитрий Филиппов.

Поскольку деятельность ряда предприятий до сих пор приостановлена, проработаны дополнительные меры поддержки. Они касаются культурно-досуговых учреждений: кинотеатров, кинозалов, аквапарков и парков аттракционов и так далее.

Финансовая поддержка подразумевает компенсацию затрат на коммунальные платежи и арендные платежи в размере ста процентов. Бизнес также может рассчитывать на единовременную выплату для возобновления деятельности в размере до 1 миллиона рублей. Кроме этого, Фонд развития малого предпринимательства готов предоставить им льготные микрозаймы до 3 миллионов рублей на три года под 1 процент годовых.

— Считаю, что реализация этих мероприятий позволит сохранить на территории региона деятельность культурно-досуговых учреждений, — резюмировал Филиппов.

— Наша ключевая задача сделать так, чтобы жители Мурманской области имели возможность отдохнуть на праздники, — подчеркнул Андрей Чибис.

Электричка для лыжников

В этом году, напомнил губернатор, план работ по национальному дорожному проекту в регионе исполнен на 110 процентов. Подробнее о результатах дорожной кампании текущего года рассказал его заместитель Юрий Сердечкин.

Изначально предполагалось привести в нормативное состояния 40,5 километра региональной дорожной сети и почти 14 километров дорог агломерации «Мурманская». Фактические итоги таковы: 40,9 и 19,2 километра соответственно. Общий объем финансирования составил 1 миллиард 285 миллионов рублей, в том числе средств федерального бюджета – 791 миллион, областного – 432 миллиона.

Ключевые объекты: автодороги Кола – Мурмаши, Кола – Серебрянские ГЭС, Оленегорск – Ловозеро, Пиренга – Ковдор, Умба – Варзуга, Кандалакша – Алакуртти, Заполярный – Сальмиярви и автоподъезд к поселку Никель.

Важный объект – реконструкция автоподъезда к Териберке. В этом году велись работы на первом участке, с нулевого по десятый километр. Всего участков будет три. В 2022 году все работы должны быть завершены. Пока они идут даже с опережением графика. Помимо нацпроекта дорожные работы велись и в рамках текущей деятельности Мурманскавтодора.

О возможностях для зимнего отдыха в регионе рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова. В Мурманской области, сообщила она, работают 43 туроператора, которые организуют горнолыжные, промышленные, экологические, этнографические и даже гастрономические путешествия.

Работают 11 горнолыжных центров в семи муниципалитетах. Это Мурманск, Кировск, Мончегорск, Полярные Зори, а также Кандалакшский, Печенгский и Ковдорский районы.

Главным среди них, безусловно, является Кировск. Для облегчения доступа к его трассам планируется запустить еженедельную электричку из Мурманска до ближайшей станции в Апатитах. Дорога займет около четырех часов. Из областного центра поезд будет отправляться в субботу утром, из Апатитов – в воскресенье вечером.

Также в регионе работают около семидесяти турбаз и баз отдыха. Развиваются сноукайтинг, подледная рыбалка и другие виды активного отдыха.

Реновация ЗАТО

О первых шагах по реализации комплексного плана реновации ЗАТО и военных городков доложил заместитель губернатора – министр строительства Владислав Сандурский.

Первый этап плана, сообщил он, будет осуществлен в будущем году. Он включает 26 мероприятий на общую сумму 978 миллионов рублей – 695 миллионов из федерального и 283 миллиона – из областного бюджета.

Планируется снос пустующего жилищного фонда и иных выведенных из эксплуатации объектов, капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворов, ремонт дорог, модернизация двух объектов культуры, капитальный ремонт одного и проектирование второго спортивного объекта, а также модернизация трех объектов системы образования.

Работы будут вестись в ЗАТО Александровск, Видяево, Заозерск, Североморск, населенном пункте Высокий и двух близлежащих воинских частях, поселках Печенга и Спутник, а также в селе Алакуртти.

— Все подготовительные работы завершены, — отметил Сандурский.

— При поддержке председателя правительства и благодаря поручению президента мы добились старта этой программы. Это очень важный первый шаг. Наша задача – выполнить этот план на 2021 год в четкие сроки, чтобы иметь возможность расширить объем средств, направляемых на эту задачу. Помимо программы реновации ЗАТО мы продолжим оказывать активную финансовую поддержку этим территориям с точки зрения благоустройства и создания спортивных объектов. Обсудим еще раз это с министром спорта России Олегом Матыциным, — подчеркнул Андрей Чибис.