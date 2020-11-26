Зона в законе

На международном форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве» прошла презентации мер поддержки предпринимательской деятельности в приполярных районах страны. Организатором мероприятия выступило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ожидания и реальность

Летом вступил в силу пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Регион становится крупнейшей в России и мире территорией опережающего экономического развития площадью 5 миллионов квадратных километров. Для резидентов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм, предоставляются льготы по федеральным, региональным и местным налогам. В АЗРФ применяется процедура свободной таможенной зоны, вводятся пониженные тарифы страховых взносов. Что на практике означают эти меры? Какому бизнесу они выгодны в первую очередь? Эти и другие вопросы обсудили участники встречи.

— Ожидания по освоению Арктики пять лет назад были очень оптимистичными, если не сказать фантастическими, — начал разговор с участниками встречи ее модератор, бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, член Государственной комиссии по вопросам развития АЗРФ Ильдар Неверов.

Однако эти надежды, продолжил он, в значительной степени не оправдались. Пять лет назад все думали, что объемы перевозок по Северному морскому пути будут расти гораздо быстрее. Что будет продолжена очистка Арктики от накопленного экологического ущерба. Однако темпы и тут замедлились. Отстает цифровизация и прочие институты развития северных регионов. Многие резонансные проекты, анонсированные тогда, просто не состоялись. Речь, в частности, идет о добыче угля в Арктике, который сегодня, в условиях декларированной большинством стран декарбонизации экономики, никому не нужен.

Однако, уточнил Неверов, есть и положительные моменты. Принят важный пакет так называемых арктических законов, появилось министерство, отвечающее за этот регион (соответствующие функции были добавлены Миндалю), прошло несколько важных форумов и так далее.

— У инвестиционного климата много составляющих, — подчеркнул в своем выступлении первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. — И одна из них – в какой степени государство выполняет свои обязательства, данные бизнесу. Мы всегда старались их выполнять применительно к Дальнему Востоку. Теперь это распространяется и на Арктику, которой наше министерство занимается уже полтора года. Все свои обещания, данные за это время, мы выполнили. Принята новая арктическая стратегия, где учтены интересы как коренного населения, так и производственных компаний. Заработала система преференций для предпринимательской деятельности в регионе.

Не перестроились пока

Эксперт из Архангельской области Ольга Горелова главными вызовами для бизнеса на Севере назвала отток населения, высокую стоимость рабочей силы и большую административную нагрузку. Проблемы эти, мягко скажем, не новы. Однако от этого, увы, они не становятся менее актуальными.

Новая проблема, по мнению эксперта, – принятый пакет «арктических» законов разделил бизнес на уже действующий и тот, который создается. Льготы и преференции предоставляются только последнему.

— Мы не можем дать льготы действующему бизнесу, — жестко отреагировал на это Александр Крутиков. — Этим мы уменьшим доходную базу местных бюджетов. Этот путь нереализуем в принципе.

Выход первый заместитель министра видит в том, чтобы действующий бизнес запускал новые проекты, на которые будут распространяться льготы.

Также, по его мнению, крайне важно адаптировать систему профессионального образования северных регионов к нуждам Арктики. Только так можно обеспечить занятость местного населения в масштабных проектах. По словам Крутикова, тот же «Новатэк» из 15 тысяч работников на стройке в Мурманской области смог задействовать только сотню местных рабочих. Больше людей с нужной квалификацией в регионе просто не нашлось. Система образования региона, уточнил первый замминистра, так и не перестроилась, хотя стройка идет не первый год.

Концепция налоговых льгот, отметил в своем выступлении статс-секретарь – вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Дмитрий Пристансков, в первоначальном проекте предусматривала крайне широкий спектр. Но в финальном документе льготы, по мнению Пристанскова, оказались очень зауженными. Если говорить о горнорудном комплексе, то вместо мощного инструмента инвестирования он получил точечные льготы для новых месторождений. А крупному бизнесу важна стабильность, ясная дорожная карта на десятилетия вперед. Ведь его вложения почти всегда являются долгосрочными.

Исполнительный директор АО «Первая горнорудная компания» Игорь Семенов в отличие от представителя частного бизнеса был гораздо более оптимистичен. Эта дочка госкорпорации «Росатом» приступает к освоению самого северного в мире свинцово-цинкового месторождения на архипелаге Новая Земля. Росатом приобрел его в 2013 году. Геологоразведка завершена, сейчас заканчивается проектирование месторождения.

— Двадцатый год для нас является ключевым: принят ряд нормативных актов, которые позволяют реализовать наши планы, — отметил Семенов.