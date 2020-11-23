Восстановить прибрежный промысел

Изменения в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», дающие право рыбакам-прибрежникам обрабатывать улов в море, в конце ноября будут рассмотрены на правительственной комиссии под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко.

Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил вчера на оперативном совещании.

Сработали оперативно

Проект о внесении изменений в статьи «рыбного» закона в части прибрежного лова внесен на рассмотрение в Государственную Думу 19 ноября. Андрей Чибис поблагодарил сенаторов от Мурманской области Константина Долгова и Татьяну Кусайко за активную работу над документом.

— Принципиально важно сейчас обеспечить максимально быстрое принятие этого законопроекта, чтобы снять правовые риски прибрежного лова, — уточнил глава региона.

Напомним, запрет на потрошение рыбы в море фактически остановил прибрежный промысел. Непотрошеная рыба быстро портится, что не позволяет доставить ее на берег в товарном виде.

— Проектом, — сообщил заместитель губернатора Дмитрий Филиппов, — предусмотрено, что до 1 июля 2022 года на судах, осуществляющих прибрежное рыболовство, допускается проводить потрошение, обескровливание и обезглавливание рыбы. При этом отходы подлежат доставке в места выгрузки. После 1 июля 2022 года будет разрешено только потрошение и обезглавливание.

Минстрой России, продолжил губернатор, подтвердил, что Мурманская область получит 559 миллионов рублей на создание инфраструктуры для «Больничного городка». Это серьезно поможет проекту по реновации этого мурманского микрорайона и строительству там новых домов.

— Для нас принципиально важно развитие жилищного строительства, — подчеркнул Андрей Чибис.

Резерв – 10 процентов

В следующем году, сообщил губернатор, регион получит из федерального центра 668 миллионов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. А всего в проекте областного бюджета на будущий год на медицину заложено более 14 миллиардов рублей, включая ресурсы для начала строительства новых корпусов онкологического диспансера.

— Тема здравоохранения является в сегодняшних реалиях одной из самых важных и актуальных, — подчеркнул глава региона.

В Мурманской области, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев в своем традиционном докладе о ситуации с коронавирусом, сохраняется превышающий общероссийский уровень выздоровления. Сейчас он составляет 84,7 процента против 76 процентов в среднем по стране. Вылечились 22 тысячи 330 северян из 25 тысяч 460 заболевших.

С учетом развернутых на прошлой неделе 20 коек общий их фонд для коронавирусных больных достиг 1366 единиц. В том числе 715 – с кислородом и 126 – с возможностью проведения ИВЛ. Ежедневный резерв коечного фонда составляет около 10 процентов.

Из госпитализированных пациентов около 83 процентов – с легкой и средней тяжестью течение заболевания. Тяжелых соответственно около 17 процентов. В обсерваторах находятся 1195 человек, на самоизоляции – 4718. В регионе работают 14 патронажных бригад и 22 бригады скорой медицинской помощи.

Мы, по словам Панычева, в лидерах по стране в плане диагностики коронавируса. Выполнено почти 600 тысяч исследований. В настоящее время отрабатывается информирование граждан о результатах анализа по смс.

Продолжается, продолжил глава областного минздрава, и вакцинация населения против гриппа. Ее показатель уже превысил 85 процентов от плана. Привито более 335 тысяч человек.

В целом благоустроились

78 объектов областных строек идут в графике, 19 – пока с отставанием. Об этом доложил заместитель губернатора – министр строительства Владислав Сандурский. В этом году уже завершено 11 объектов системы образования, 8 – физической культуры и спорта, 3 – здравоохранения, 2 – культуры.

Запланированные на текущий год работы в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды, как сообщила министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова, также подходят к концу.

Из 240 дворовых территорий готовы 226. Смонтированы все 49 детских площадок. Завершилось благоустройство 13 из 16 общественных пространств.

На набережной в Мончегорске работы продолжаются. А вот на аналогичном объекте в Коле они практически закончены. На озере Ледовом в областном центре пока не установлены скамейки и урны, а также не до конца обустроены газоны.