Совместить экономику и экологию

В Москве открылись Дни Арктики и Антарктики. Подобно большинству событий в нынешнем году мероприятия проходят онлайн в режиме нескольких видеоконференций.

Помимо Министерства природных ресурсов и экологии России, организатором уже ставшего традиционным форума (он проводится с 2010 года) выступает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Кладовая природных ресурсов

В нынешнем году тема форума звучит так: «Арктика – территория устойчивого развития, гармонии природы и человека. Антарктида – 200 лет открытий». В программе мероприятий: презентации мер поддержки предпринимательской деятельности в Арктике, знакомство с задачами и проектами «Центра арктических инициатив». Специальная сессия посвящена развитию туризма в Арктике, улучшению инфраструктуры арктических территорий, природоохранной деятельности.

В Международном научном конгрессе «Открытые Арктика и Антарктика» примут участие ученые из России, Великобритании, США, Исландии, Южной Кореи. Ведущие представители мирового научного сообщества обсудят приоритеты в исследовании и освоении ледяного континента, а также глобальное значение науки как инструмента публичной дипломатии в Арктике и Антарктике.

26 октября Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Документ предусматривает развитие экономической и социальной сфер, государственную поддержку судостроения. В нем отмечается важность развития науки и технологий в интересах освоения Арктики. Планируется проведение экспедиционных и гидрографических исследований в Северном ледовитом океане для обеспечения безопасности мореплавания. Какие изменения ждут регион? Как скоро жители арктических субъектов России их почувствуют?

Ответы на эти вопросы постарались дать участники пленарного заседания. Темами для обсуждения стали новая глобальная стратегия и актуальные задачи России в Арктике, реализация государственных и федеральных целевых программ по развитию арктических регионов в свете новой стратегии развития северных территорий до 2035 года. Отдельное направление – экологичность реализуемых здесь проектов: новые природоохранные стандарты, «зеленые» технологии, включая российский и международный опыт в этой сфере.

— Арктика была, есть и будет стратегической ресурсной базой страны, — сказал первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. — Она уже сейчас дает практически весь газ и пятую часть нефти, добываемых в России. А это около 15 процентов всех налоговых доходов страны. Здесь сконцентрированы запасы апатитовых руд и платиноидов.

Новый проект, отметил Крутиков, – Северный морской путь. Его развитие позволит в значительной степени изменить мировую логистику. Ведь это самый короткий морской путь между Азией и Европой.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов выделил три направления освоения и изучения ледового континента. Первое – природные ресурсы, которых так много на Севере. Приоритет здесь – их рациональное использование. Второе – изучение климатических изменений и состояния окружающей среды. Ведь Арктику неслучайно называют кухней погоды. Третье направление – экологическое воспитание и просвещение. Это позволит избежать проблем в будущем.

Зеленые технологии белого континента

Экологическую тему продолжил британский ученый, лауреат Нобелевской премии Терренс Каллаган. Арктика, подчеркнул он, важна не только для России, но и для мира в целом. Ведь глобальное потепление влияет на всю планету.

При любых инвестициях в производство, подчеркнул в своем выступлении губернатор Мурманской области Андрей Чибис, модернизации, росте экономики и развитии территорий должны соблюдаться самые жесткие экологические стандарты. Нужно сделать так, чтобы российская Арктика устойчиво развивалась, в том числе с точки зрения улучшения среды для жизни людей.

— Те меры, которые обозначены в «Стратегии развития Арктической зоны России…», – не просто проекты, вектор развития, это то, что сегодня реально происходит, — сказал Андрей Чибис. — Мы в удивительно короткие сроки получили первую в Заполярье территорию опережающего развития с символичным названием «Столица Арктики». После очень тяжелых дискуссий принят пакет федеральных законов, который позволяет привлекать инвестиции в арктическую зону. Своими региональными актами мы также минимизировали налоги для инвесторов. И получили совершенно иные условия для вложения денег. Несмотря на пандемию, в Мурманской области по итогам первого полугодия рост инвестиций превысил 8 процентов. А это десятки миллиардов рублей, которые принципиально важны. За последний год нам удалось создать совсем другой фундамент для развития Арктики.

Растут вложения, отметил губернатор, в чистые производства, модернизируются действующие промышленные мощности. Принципиально важными назвал он и изменения инфраструктуры для жизни. На это, уточнил глава региона, тратится сейчас очень много денег. Вложения нужны для изменения качества среды для жизни в лучшую сторону. Отдельные темы – модернизация системы образования и развитие туристического потенциала региона.

Сегодня форум продолжает свою работу.