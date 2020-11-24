С оглядкой на ковид

Губернатор Андрей Чибис провел сегодня очередное заседание правительства Мурманской области. Власти рассмотрели блок серьезных вопросов. Большая часть повестки дня была напрямую связана с финансами.

В частности, правительство одобрило проект бюджета региона на три ближайших года.

— Несмотря на очень тяжелый год, по ключевым направлениям экономика региона по итогам года показывает рост. И это заслуга производственников, предпринимателей, всего бизнеса, который работают на территории нашей области, — подчеркнул глава региона.

Прогноз социально-экономического развития региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов представила министр экономического развития Татьяна Русскова. В целом, отметила она, по итогам девяти месяцев регион удерживает социально-экономическую ситуацию на стабильном уровне.

Годовой объем инвестиций глава минэка оценила в 196,3 миллиарда рублей. Речь в основном идет о вложениях крупнейших предприятий региона. Но ряд отраслей экономики, безусловно, ухудшили показатели в связи с необходимостью принятия противоэпидемиологических ограничений.

Прогноз на ближайшие три года, подчеркнула Русскова, имеет высокую степень неопределенности. Основные риски: последующие волны пандемии, изменение внешнеполитической ситуации, ряд других факторов.

Главным генератором инвестиционного роста, отметила глава минэка, станут преференции для резидентов Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего развития «Столица Арктики».

— Развитие экономики региона благоприятно повлияет на качество жизни его населения, — сказала Русскова.

Затем правительство рассмотрело проект областного бюджета на три ближайших года. Доходы будущего года, сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева, заложены в сумме 82,4 миллиарда рублей. Расходы должны составить 86,4 миллиарда. Крупнейшая затратная статья (свыше 20 миллиардов) – образование. Социальная поддержка – более 17 миллиардов. Более 14 миллиардов заложено на сферу здравоохранения. Свыше 6 миллиардов – на транспорт, включая дорожное хозяйство, более 2 миллиардов – на сферу культуры.

— Мы формировали этот бюджет исходя их консервативного прогноза, — прокомментировал доклад губернатор Андрей Чибис.

Есть основания, продолжил он, ожидать, что по итогам года в регионе будет определенный резерв. И это даст возможность при корректировке бюджета в начале будущего года добавить средства на ряд статей. Все социальные обязательства будут обязательно выполнены.

О бюджете территориального фонда ОМС все на те же три года вперед доложил его руководитель Сергей Маган. На будущий год доходы и расходы фонда заложены в объемах чуть менее 18,7 миллиарда рублей.

Правительство также заслушало доклад о совершенствовании организации закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых заказчиками для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Его представил председатель областного комитета по конкурентной политике Алексей Коптев.

Участники заседания обсудили новую систему закупок. Забегая вперед, скажем, что по итогам обсуждения на ее доработку губернатор дал еще десять дней. В целом новая система предусматривает несколько ключевых моментов. Первый – более жесткие сроки заключения контрактов. Второй – четкая роспись всего проекта по этапам, чтобы отставание можно было выявить на ранней стадии. Третий – онлайн контроль с постоянной проверкой по документам и с помощью технических средств. Он будет осуществляться через недавно открытый Центр управления регионом.