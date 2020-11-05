Пять в одном

Арктические регионы объединились для создания научно-образовательного центра. Пять таких центров в стране уже создано. В скором времени к ним добавятся еще столько же

Прием заявок на организованный министерством науки и высшего образования России конкурс завершится 9 ноября. Мурманская область участвует в нем вместе с четырьмя другими регионами Западной Арктики – Архангельской областью, республиками Коми и Карелия, а также Ненецким автономным округом. Совместный проект называется «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». В случае победы на конкурсе финансироваться НОЦ будет за счет средств федерального бюджета.

Конкурс, отметил на совещании, посвященном межрегиональному взаимодействию в работе будущего НОЦ министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, очень серьезный, в поданных заявках участвуют более четырех десятков регионов.

Особое внимание министр обратил на то, что такие центры – не цель, а инструмент. А значит, результатами их работы должны стать практически реализованные проекты. И еще: преимущество при отборе заявок будут иметь межрегиональные консорциумы.

— Задача сверхсложная, шансов потерпеть неудачу гораздо больше, чем достигнуть серьезного успеха. Очень многое будет зависеть от уровня доверия и желания действовать совместно, — отметил Валерий Фальков.

— В каждом из наших пяти субъектов России есть очень серьезный накопленный научный, образовательный и главное – промышленный потенциал, — доложил на совещании губернатор Андрей Чибис. — Главное – потому что любые научные изыскания должны трансформироваться в конкретный экономический рост, производство и новые технологии. Мы имеем серьезный потенциал для практического применения тех исследований, которые будут вестись в этом межрегиональном центре. Для нашей области ключевыми направлениями являются морская логистика, биоресурсы, современные технологии по освоению шельфа и работы со сжиженным природным газом. Мы ждем перезагрузку горнодобывающей промышленности, в том числе переход на практически цифровое управление всеми подземными работами, а также новую, чистую металлургию.

Наш регион, отметила в беседе с прессой, заместитель губернатора Ольга Кузнецова, является флагманом в пятерке. Основание претендовать на лидерство дают нам Кольский научный центр РАН, ПИНРО и технический университет.

В МГТУ, кстати, сейчас идет активная перезагрузка. Привлечены существенные частные средства компании «Новатэк» – 300 миллионов рублей, которые пойдут на развитие материальной базы университета.

— А самое главное наше конкурентное преимущество – это потенциальные заказчики тех научно-исследовательских работ, которые будет выполнять НОЦ, — продолжила Ольга Кузнецова. — Мурманская область имеет самый большой объем инвестиций среди регионов Западной Арктики. У нас создана единственная в Арктике территория опережающего развития. В целом пакет инвестиционных проектов составляет около 600 миллиардов рублей, будет создано свыше 20 тысяч рабочих мест. И все эти проекты очень технологичны.