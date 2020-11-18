Пандемия дружбе не помеха

Баренцев регион объединила международная сессия «Сотрудничество в Арктике». Устойчивой платформой для обмена мнениями стран Баренцева региона по Арктике назвал форум губернатор Андрей Чибис

Пока границы закрыты

Мероприятие организовано по инициативе губернатора Мурманской области региональным министерством экономического развития при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации. Оно прошло уже в третий раз. В этом году – в режиме видеоконференцсвязи.

Встреча была посвящена многостороннему сотрудничеству в Арктике с акцентом на Баренцев регион. Участники обсудили сотрудничество городов-побратимов, рассмотрели примеры успешного взаимодействия, а также настоящее и будущее Арктики.

Границы закрыты из-за пандемии, во всем мире происходит падение экономики. В этих условиях, по мнению начальника отдела Второго Европейского департамента МИД России Алексея Иванова, особо возрастает роль сотрудничества с нашими зарубежными партнерами. И такое взаимодействие в Баренцевом регионе является примером образцового добрососедства.

— Наше министерство прилагает большие усилия, чтобы вести здесь бизнес становилось выгоднее и удобнее, а жизнь людей была комфортнее и счастливее, — отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов.

Особое внимание в своем выступлении глава Миндаля уделил вопросам глобального потепления и необходимости международного сотрудничества для замедления этого процесса.

О значимости Арктики говорил и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Россия, отметил он, уделяет сейчас огромное значение своим северным территориям. Уже сегодня на Арктику приходится около 15 процентов валового внутреннего продукта нашей страны. А за 15 лет перевозки по Северному морскому пути должны вырасти в четыре раза. По мнению сенатора, надо уделять больше внимания экологии циркумполярных территорий, привлечению сюда рабочей силы.

— Для нас Север – органичная часть нашего общества, нашей экономики, — подчеркнул Косачев.

С акцентом на экологию

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Мурманской области Константин Долгов подчеркнул, что Арктика открывает огромное пространство для международного сотрудничества практически во всех сферах. И Мурманская область располагает серьезным потенциалом для этого.

Посол ЕС в России Маркус Эдерер отметил важность сотрудничества между арктическими и неарктическими государствами. Новая политика ЕС в отношении Арктики делает ставку на сохранение окружающей среды и международное взаимодействие.

Швеция, подчеркнула посол королевства в России госпожа Малена Морд, недавно приняла национальную арктическую стратегию, видя растущую важность этого региона. Здесь живут около полумиллиона граждан страны. Ключом для сотрудничества в регионе дипломат назвала совместное решение экологических проблем, в частности – вопросов потепления климата.

Экономика Лапландии, подчеркнул губернатор провинции господин Мика Риипи, пострадала от коронавируса больше, чем другие регионы страны. Ведь это главный туристический центр Финляндии. Восстановить утраченные позиции будет непросто. К счастью, здесь есть и промышленный потенциал, который не пострадал.

— Я верю, что пандемия отступит, и нам нужно быть готовыми продолжить проекты, которые мы планировали в Баренцевом регионе, — отметил господин Риипи.

Образец доступности

Сегодня, отметил в своем выступлении губернатор Андрей Чибис, Арктика для Российской Федерации является ключевой, стратегической территорией. Здесь создана самая крупная особая экономическая зона в мире. И наша область полностью входит в нее. На территории Мурманской области создана первая в Заполярье территория опережающего развития. Третий аспект – беспрецедентный льготный режим для субъектов малого и среднего предпринимательства, который создали власти региона.

Отсюда и высокий интерес, который проявляют сейчас к Кольскому краю инвесторы. Уже за первое полугодие рост инвестиций превысил прошлогодние показатели. И это не только крупные проекты, но также малый и средний бизнес. На ближайшее десятилетие регион имеет структурированные проекты на 600 миллиардов рублей.

— Принципиально важна их экологическая составляющая, — подчеркнул губернатор.

Еще одно направление, которое выделил в своем докладе Андрей Чибис, – наука. Происходит перезапуск Мурманского технического университета. На рассмотрении в федеральном правительстве находится проект создания Научного образовательного центра, который наш край представляет в сотрудничестве с другими северными регионами страны.

Третий блок, по мнению губернатора, – развитие туризма. Важно создать новую, современную инфраструктуру для привлечения путешественников на Север.

— Формат Баренцева сотрудничества показал свою эффективность в период пандемии коронавируса, — отметил Андрей Чибис. — Наше сотрудничество приносит практическую пользу для всех территорий, входящих в этот макрорегион.

Говоря о текущей ситуации в стране и мире, глава региона определил два ключевых вызова, которые бросает нам время. Первый – переход на более эффективное управление нашими городами и территориями. И ставка здесь делается на цифровизацию. При этом Мурманская область сегодня – один из флагманов в этом направлении.

Второй блок – новая городская среда. В Мурманске территория давно не работающего судоремонтного завода будет превращена в новое городское пространство. Там появятся современный деловой центр, рыбная ярмарка, арктический музей, фуд-корты и многое другое. Подобные проекты, по мнению губернатора, – широкое поле для международного сотрудничества.

— Сама география и история нашего города определила его роль в России. Мурманск – образец доступной Арктики. Он близок к морю, а также к центру страны, — подчеркнул глава администрации областного центра Евгений Никора.

Портовый комплекс города, уточнил он, ждет дальнейшее развитие. Особая роль, по мнению Никоры, у Мурманска в плане статуса туристического и образовательного центра.

Прямая речь

— Мы являемся инициаторами и в хорошем смысле держателями международной арктической повестки, — подвел итоги прошедшей встречи губернатор Андрей Чибис. — А сегодня это особенно важно и ценно. Мы обсудили самые важные и глобальные проблемы. Это позиционирует Мурманскую область, ее инвестиционные возможности для наших международных партнеров. Мы делимся опытом по созданию качественно новой среды для жизни. Мурманская область открыта для взаимодействия. А самое главное – мы это взаимодействие инициируем на благо нашего региона и нашей страны.

Комментарий в тему

— Председатель правительства во время визита в Мурманскую область дал поручение рассмотреть вопрос об увеличении грузооборота Мурманского транспортного узла до ста миллионов тонн к 2035 году. Мы ведем все необходимые работы по его обоснованию, — прокомментировал Андрей Чибис информацию о расторжении ООО «Стройгазконсалтинг» и Минтрансом РФ контракта на строительство железнодорожной ветки на западный берег Кольского залива. — Что касается строительства железнодорожной инфраструктуры, эта стройка идет. Ключевым реализатором и заказчиком этого проекта становится не подвед Минтранса, а компания «Российские железные дороги». Поэтому идет перезаключение соответствующих договоров. И вся необходимая железнодорожная инфраструктура для освоения западного берега Кольского залива, я убежден, будет создана. Это формальная замена одного подрядчика на другого с учетом смены заказчика.