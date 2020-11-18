Не выходя из дома

Учитывая ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, налоговые органы региона разработали дополнительные способы взаимодействия с северянами. Оплатить имущественные налоги, сообщает пресс-служба областного управления ФНС, теперь можно без посещения инспекции.

Для этого нужно направить смс или сообщение в WhatsApp с 12-значным номером своего ИНН на телефонный номер +7-921-517-70-80. В ответ вы получите уникальный идентификатор начислений (УИН), указанный в вашем налоговом уведомлении.

УИН можно использовать для любого способа оплаты: на портале Госуслуги, с помощью сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин» на сайте nalog.ru, в мобильных приложениях, терминалах или офисах банков. При онлайн-оплате необходимо выбирать функцию «Оплата по индексу документа».

Кроме этого, налогоплательщик может запросить УИН через сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте nalog.ru, направив при этом в инспекцию по месту жительства следующие данные о себе: ФИО, реквизиты основного документа, удостоверяющего его личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан), адрес или электронную почту для направления ответа, данные о налоговом периоде, в отношении которого запрошен УИН.

Напомним, срок уплаты имущественных налогов за 2019 год – не позднее 1 декабря 2020 года. В управлении ФНС по Мурманской области также работает телефон «горячей линии» по вопросам направления налоговых уведомлений и уплаты имущественных налогов: +7 (8152) 684-444.