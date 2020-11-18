Не копить, а сокращать

На Кольской АЭС действует уникальный комплекс переработки отходов. Это проект, который сокращает техногенную нагрузку на природу

Таково общее мнение участников общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) комплекса переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) Кольской АЭС и материалов обоснования лицензии (МОЛ) на дальнейшую эксплуатацию этого производственного объекта.

Мероприятия прошли в начале ноября в Полярных Зорях с использованием средств дистанционного взаимодействия. В обсуждении предварительных материалов ОВОС и МОЛ, как сообщило управление информации и общественных связей Кольской АЭС, приняли участие соответственно 156 и 130 человек. В их числе члены Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области, представители общественных организаций, ученые-экологи, руководители муниципалитета и депутаты местного совета.

Предварительный вариант ОВОС представил директор Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, доктор технических наук Дмитрий Макаров. Ученые провели целый комплекс полевых исследований, изучили состояние почвенного и растительного покровов, исследовали состояние атмосферного воздуха и водных экосистем, дали современную оценку радиологическому состоянию района расположения Кольской АЭС.

По данным исследований суммарный удельный вес выбросов радионуклидов в атмосферный воздух на атомной станции в 2019 году составил всего 1,61 процента от объема допустимых выбросов, регламентированных строгими российскими санитарными нормами. А, например, содержание изотопа цезия в рыбе, обитающей в окрестных озерах, оказалось ниже допустимых значений в 22 раза, в бруснике – в 267 раз, а в грибах – в 833 раза.

— При дальнейшей эксплуатации комплекса переработки ЖРО Кольской АЭС не следует ожидать каких-либо дополнительных изменений качественных и количественных характеристик природных объектов, а реализуемые на атомной станции природоохранные и организационно-технические мероприятия позволяют обеспечить допустимую техногенную нагрузку на окружающую среду и здоровье населения, — подчеркнул Дмитрий Макаров.

В своем докладе о МОЛ первый заместитель главного инженера Кольской АЭС Валерий Кононов подробно остановился на особенностях уникальной технологии обращения с ЖРО, применяемой на станции, и результатах деятельности комплекса их переработки начиная с 2006 года.

— Технология ионоселективной очистки позволяет снизить объем радиоактивных отходов, подлежащих хранению, более чем в 50 раз. Надежная и безопасная работа комплекса позволила за 14 лет перевести из категории радиоактивных в категорию промышленных отходов более трех тысяч тонн радиоактивных солей, — пояснил Валерий Кононов.

В 2008 году комплекс переработки ЖРО Кольской АЭС и используемая на нем технология были признаны Министерством природных ресурсов России лучшим экологическим проектом года.

Сегодня производительность комплекса превышает темпы образования ЖРО на станции, что приводит к постоянному снижению их количества, находящегося на хранении. По мнению экспертов и общественности, производственная деятельность комплекса должна быть продолжена, поскольку она реально способствует сокращению техногенной нагрузки на природу.

В соответствии с действующим законодательством итоги состоявшихся общественных обсуждений войдут в комплект документов, который будет представлен на Государственную экологическую экспертизу.