Миллиард за имущество

Не позднее 1 декабря, уточняет пресс-служба областного управления ФНС, северяне должны уплатить более 980 миллионов рублей имущественных налогов

Обеспечение своевременности их перечисления гражданами на сегодня является одним из приоритетных направлений в работе налоговых органов. Налоговые уведомления уже направлены жителям Мурманской области. 248 тысяч из них разосланы на бумажном носителе по почте и 111 тысяч выгружены в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в электронном виде.

В условиях ограничения личного приема граждан в налоговых инспекциях, что обусловлено мерами предотвращения распространения коронавирусной инфекции, вопросы информирования налогоплательщиков и способы взаимодействия с ними требуют новых подходов.

На сегодня большинство услуг налоговой службы можно получить в дистанционном формате. Для этого на сайте ведомства функционирует более 60 электронных сервисов. А вся необходимая информация доступна в его «Личном кабинете». С его помощью можно направлять в налоговые органы обращения и запросы, получать справки и выписки. Все инструкции по подключению к «Личному кабинету» содержатся в аннотациях к сервису для каждой категории налогоплательщиков.

Очередное новшество, упрощающее взаимодействие россиян с налоговиками, – введенный в 2019 году единый налоговый платеж. Отныне собственники недвижимости, земельных участков и транспортных средств могут оплатить имущественные налоги, не дожидаясь получения налогового уведомления по почте.

— Денежные средства на уплату имущественных налогов теперь можно перечислить в бюджет с помощью одного платежного поручения, — пояснила заместитель руководителя областного управления ФНС Елена Латина. — Единый налоговый платеж, который является аналогом электронного кошелька, позволяет сократить время оформления расчетных документов и избежать в них ошибок, предварительно оплачивать налоги, не нарушая сроков их уплаты.

Зачет такого платежа налоговые органы проводят самостоятельно в счет предстоящих платежей по имущественным налогам, либо в счет уплаты задолженности по этим налогам за предыдущие налоговые периоды.

Этот способ оплаты подходит тем, кто до сих пор не получил уведомление на уплату имущественных налогов за 2019 год. Единый налоговый платеж в данном случае позволит не пропустить срок уплаты и, как следствие, избавит от появления задолженности и начисления пени.

Оплата налогов с помощью единого налогового платежа доступна на сайте ФНС России (www.nalog.ru) через сервис «Уплата налогов и пошлин» или сервис «Уплата налогов картой иностранного банка». Совершить единый налоговый платеж также можно в отделении банка, через организации федеральной почтовой связи или в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

В текущем году северянами уже совершена почти тысяча единых налоговых платежей на общую сумму 4,7 миллиона рублей.