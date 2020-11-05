«Ломоносов» признан лучшей АЭС года

Единственная в мире плавучая теплоэлектростанция (ПАТЭС) получила престижную награду «Asian Power Awards»

По версии жюри конкурса она стала лучшей атомной электростанцией 2020 года. Об этом со ссылкой на департамент коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом» сообщает госкорпорация «Росатом».

Конкурс «Asian Power Awards» определил лидеров энергетического сектора Азии уже в 16-й раз. Организатором мероприятия выступил сингапурский издательский дом «Charlton Media», выпускающий ведущее издание Азии по энергетике «Asian Power».

Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» с соответствующей инфраструктурой расположен в городе Певек Чукотского автономного округа. ПАТЭС – самая северная атомная теплоэлектростанция в мире. Запуск станции в мае 2020 года стал настоящим прорывом на пути обеспечения устойчивого развития удаленных территорий России.

Построенный на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, «Академик Ломоносов» с мая 2018 по август 2019 года проходил дооснастку на базе ФГУП «Атомфлот» в Мурманске. Здесь же прошла первая загрузка двух его реакторов ядерным топливом, состоялся их физический пуск.

«Академик Ломоносов» – первый в серии транспортабельных атомных энергоблоков малой мощности. Он представляет собой новый класс мобильных источников энергии на базе российских технологий атомного судостроения. В мае этого года он введен в промышленную эксплуатацию на Чукотке.

Помимо выработки электроэнергии, ПАТЭС выдает тепло в один из районов Певека. В дальнейшем станция станет надежным источником генерации света и тепла для всего региона.