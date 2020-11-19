К «Столице Арктики» вырос интерес

С прошлого заседания, как сообщил губернатор Андрей Чибис перед началом заседания наблюдательного совета ТОР, у нас появились еще два резидента: компании «Ренейссанс Арктик» и «Терминал «Ударник».

Интерес к территории опережающего развития «Столица Арктики» растет, и мы отрабатываем с другими инвесторами набор новых проектов.

Пока же члены совета заслушали, как идет исполнение ранее взятых инвестиционных планов.

— Мы четко видим, что динамика инвестиций, о которых заявляют резиденты ТОР, позитивна. Более 80 миллиардов рублей уже в процессе инвестирования, — подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор выделил три механизма, которые усиливают инвестиционную привлекательность региона: преференции для резидентов ТОР «Столица Арктики», федеральные льготы компаниям, работающим на территории Арктической зоны Российской Федерации и дополнительные региональные налоговые льготы, которые предоставляет им Мурманская область.

Кроме того, отметил Андрей Чибис, город Мурманск на муниципальном уровне уже принял все необходимые нормативные акты в части специальных режимов по земельному налогу для резидентов ТОР. В ближайшее время аналогичное решение должен принять и Кольский район.

— Весь пакет специальных условий для инвестирования у нас заработал, и это хороший сигнал, чтобы вкладывать деньги здесь и сейчас, — резюмировал глава региона.

В ходе заседания Андрей Чибис еще раз подчеркнул, что в проекте комплексного развития Мурманского транспортного узла меняется заказчик, им становится компания «РЖД», но сам проект реализуется, железная дорога на западный берег Кольского залива строится.

— Все, что касается железнодорожной инфраструктуры, идет в соответствии с планами, — сказал губернатор. — Отдельная задача, которой мы сейчас занимаемся, – обеспечение необходимых энергетических мощностей на западном берегу, чтобы резиденты ТОР получили их с учетом перспектив развития.