И числом и умением

В Мурманске прошло заседание совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации

Совещание провел первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Участники обсудили перспективы цифрового развития регионов Арктической зоны.

Три в одном

Перед началом заседания члены совета, действующего при верхней палате российского парламента, приняли участие в церемонии открытия Центра управления регионом (ЦУР), созданного для цифрового управления городским хозяйством и коммуникации с жителями Заполярья.

ЦУР объединяет три сегмента. Это собственно центр управления регионом, который объединяет данные, поступающие от различных систем: транспортной, дорожной, коммунальной и так далее. Здесь же находится интерактивное выставочное пространство, позволяющее изучить и понять действия каждой из систем и применить в их любом муниципалитете. Третий сегмент – образовательная площадка Яндекс-лицей, где станут учить будущих специалистов новых цифровых компетенций, нужных Арктике.

— Сами цифровые технологии, возможность увидеть, как они делаются, и образовательный процесс мы объединили под одной крышей ЦУР, — уточнил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ознакомились гости и с расположенной на первом этаже выставкой российских разработок в сфере цифровой экономики. Так на стенде АО «Апатит» обозначены реализуемые на предприятии проекты цифровизации производства.

ПАО «МТС» представило геоаналитическую систему «Цифровая модель региона». На основе обезличенных данных она помогает оценить объем туристического потока и определить наиболее привлекательные для гостей места и достопримечательности. С ее помощью также можно узнать, из каких регионов и на каком транспорте к нам приезжают путешественники.

Толчок для развития

Цифровизацию в Арктике Андрей Турчак, открывая заседание, назвал магистральным вопросом. Развитие региона может быть ускорено с помощью новейших технологий. Отметил он и задачу снижения зависимости страны от зарубежных технологий в компьютерной сфере. Низкие цены на электроэнергию и холодный климат создают на Севере уникальные возможности для создания новейших центров обработки данных (ЦОД).

— Если IT-отрасль здесь взлетит, это даст толчок для развития Арктики, — подчеркнул Турчак.

— Арктика богата всеми видами природных ресурсов. И мы понимаем, что это будет очередная точка роста страны, — сказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. — Добыча сырья здесь непростая. Для этого требуются передовые технологии.

Требуются они, продолжил Чернышенко, и для телемедицины. Тема эта особенно актуальна сегодня, в период пандемии новой китайской коронавирусной инфекции.

Будет развиваться российская космическая группировка, которая позволит улучшить Интернет-связь в приполярных районах страны. Качество жизни в арктических регионах, отметил вице-премьер, пока отстает от среднероссийских. Крайне важно, например, улучшить транспортную доступность северных территорий.

Еще один масштабный проект – прокладка от Петропавловска-Камчатского до Анадыри оптоволоконного кабеля, который сможет обеспечить скорость передачи данных не менее 100 мегабит в секунду.

Чтобы инвестиционные проекты в Арктике реально заработали, одних льгот недостаточно, отметил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. Необходимо в целом создавать благоприятные условия для развития бизнеса. И информационные технологии здесь играют важную роль. В частности, их внедрение позволит значительно сократить бюрократические процедуры.

Проект «Цифровой регион», отметил в своем выступлении Андрей Чибис, становится весьма актуальным. И первое, с чего начали власти региона, – создали Интернет-портал «Наш Север» для взаимодействия с гражданами. В перспективе будет создана единая цифровая система управления регионом, которая охватит строительную сферу, медицину, образования и другие отрасли.

11 тысяч км под водой

Генеральный директор ПАО «Мегафон» Геворк Вермишян рассказал о проекте «Арктик Коннект». Он предусматривает прокладку по дну Северного Ледовитого Океана волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию. Ее длина составит 14 тысяч километров, 11 тысяч из которых составит подводный участок.

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью ПАО «МТС» Руслан Ибрагимов в своем выступлении сосредоточился на ближайших перспективах. В частности, он говорил о возможности создания на стратегических объектах (портах и аэропортах) Арктической зоны частных сетей. Компания также готова предложить подобное информационное решения флотам и операторам морских геологоразведочных и добычных платформ. Затронул Ибрагимов и перспективы покрытия Арктической зоны сетью Интернета вещей совместно с госкорпорацией «Роскосмос» в рамках проекта по развитию спутниковой группировки «Сфера».

Директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева предложила использовать площадку Кольской АЭС для создания ЦОД, в том числе мобильных. В составе Росатома, который является оператором Северного морского пути, работает штаб морских операций. Его информационную систему, по мнению Солнцевой, можно использовать в качестве точки сбора экологических данных.

— Мурманская область имеет цифровые компетенции, на ее территории уже реализованы практики, которые мы можем транслировать на другие регионы Арктической зоны и Российской Федерации в целом. Тема цифровизации Арктики – магистральная. Она даст толчок социально-экономическому развитию регионов. Это цифровизация государственного и муниципального управления, транспорта, коммунального хозяйства. В конечном счете это повлияет на качество жизни людей. Ряд вопросов, которые мы сегодня обсудили, занесены в протокол. Нам важно, чтобы они не остались на бумаге, а заработали на практике, — подвел итоги совещания Андрей Турчак.