Что с ценами?

В октябре, сообщает отделение по Мурманской области Северо-Западного ГУ ЦБ РФ, инфляция в регионе в годовом выражении снизилась до 3,4 процента после 3,6 процента в сентябре.

При этом ее значение было несколько ниже, чем в целом по России (4 процента ровно) и по Северо-Западному федеральному округу (3,9 процента).

Замедлению инфляции способствовали увеличение предложения овощей и фруктов, а также снижение спроса на услуги воздушного транспорта, расширение линейки тарифов сотовой связи. При этом замедление инфляции сдерживалось ослаблением рубля.

Огурцы подешевели!

Годовой прирост цен на продовольственные товары в октябре замедлился до 4,5 процента после 4,9 процента в сентябре. Главным образом на это повлияло изменение объема поступления урожая отдельных фруктов и овощей.

Расширение предложения импортных фруктов привело к снижению темпа прироста цен на апельсины. Еще больше подешевели огурцы, замедлился рост цен на помидоры, что связано с ростом предложения тепличной продукции.

Также в продажу в большем объеме стали поступать овощи открытого грунта, в том числе из-за смещения сроков сбора урожая в текущем году на фоне неблагоприятных погодных условий.

На замедление темпов роста цен на продовольствие также оказал влияние региональный фактор. Сокращение предложения более дорогой молочной продукции местного производства в связи с уходом с рынка крупнейшего регионального ритейлера обусловило снижение годовых темпов прироста цен на нее.

Купить авто по старой цене

Годовой прирост цен на непродовольственные товары несколько увеличился в октябре (на 0,1 процентных пункта до 4,2 процента) на фоне усиления влияния временных проинфляционных факторов, связанных с ослаблением рубля.

Наиболее заметно эффект переноса ослабления рубля в цены проявился в сегменте легковых автомобилей. Ожидая рост цен на них, граждане стремились купить авто по «старой» цене, что стало причиной еще большего ускорения роста цен.

В связи с ослаблением рубля возросли издержки производителей мебели: увеличились цены на импортную фурнитуру и обивочную ткань. В результате этого повысились темпы прироста цен на мягкую и корпусную мебель. Вместе с тем замедлились темпы прироста цен на моющие и чистящие средства на фоне стабилизации спроса после его временного оживления в предыдущие месяцы.

Годовой прирост цен на услуги в октябре замедлился до 1,3 процента (месяцем ранее – 1,8 процента). Наибольшее влияние на эту динамику оказало падение цен на авиабилеты. В условиях сложившейся эпидемической обстановки в стране спрос на них снизился.

На фоне роста конкуренции на рынке сотовой связи, с учетом необходимости сохранения клиентской базы, проходило расширение предложения тарифных планов, что обусловило замедление темпов прироста цен на услуги сотовых операторов.

И в целом по России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в октябре возросла до 3,9 процента после 3,6 процента в сентябре. Динамика инфляции в округе в основном складывалась под влиянием общефедеральных факторов: снижения предложения отдельных сельхозкультур, ослабления рубля, временного увеличения потребительского спроса, а также локальных причин, в частности, изменения регулируемых тарифов на некоторые услуги.

В целом в России в октябре годовая инфляция увеличилась на 0,32 процентных пункта, до 3,99 процента.

В ближайшее время на ценовой динамике будут продолжать сказываться краткосрочные проинфляционные факторы, такие как эффект переноса валютного курса, мировые цены на продовольствие и ограничения со стороны предложения. При этом на среднесрочной перспективе более выраженным станет дезинфляционное влияние спроса, которое усиливается в связи с ухудшением эпидемической ситуации. По прогнозу Банка России, инфляция в нынешнем году составит 3,9–4,2 процента. С учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция прогнозируется на уровне 3,5–4,0 процента в 2021 году и будет находиться вблизи 4 процентов в дальнейшем.