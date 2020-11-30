Блэкаут в Кильдинстрое

В ночь с субботы на воскресенье в поселке Кильдинстрой произошла авария на электрических сетях. Без света остались три многоквартирных дома – два двухэтажных и пятиэтажка. Что хуже, энергоснабжение потеряла электрокотельная, которая снабжала их теплом.

— Основной задачей в ходе аварийных работ с учетом погоды было скорейшее обеспечение бесперебойного теплоснабжения, — доложил сегодня губернатору Андрею Чибису на оперативном совещании его заместитель Юрий Сердечкин. — Электрокотельная была подключена вчера в 21.00. И в 22.30 она вышла на необходимый температурный режим. Электроснабжение домов было обеспечено к утру. В настоящий момент тепло- и электроснабжение осуществляются в штатном режиме.

Елки эпохи пандемии

В регионе заработала система смс-информирования о результатах тестов на коронавирус. Вместо двух суток медики теперь укладываются в 24 часа. Это время от поступления биоматериала в лабораторию до отправки результата теста клиенту.

Как доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, в регионе выздоровело 24564 человека из 27419 зарегистрированных больных новой коронавирусной инфекцией. Этот показатель у нас по-прежнему выше среднероссийского.

Число коек для больных ковид достигло 1414 единиц. В том числе 769 – с кислородом и 126 – с ИВЛ. Свободно из них более 10 процентов. Тяжелых больных в стационарах около 16 процентов. У остальных болезнь легкой или средней степени тяжести.

На выезде с коронавирусом борются 14 патронажных бригад и 24 бригады скорой медицинской помощи. Проведено более 600 тысяч исследований на ковид.

Внимательно изучив положение дел, власти приняли решение не проводить в этом году губернаторские елки в очном формате. Однако, как подчеркнул Андрей Чибис, дети, которые в них должны были участвовать, получат новогодние подарки.

Кроме того, программу доставки подарков запустил Единый волонтерский центр. Заявку можно оставить на Интернет-портале «Наш Север».

— Что касается елок в детских садах и школах, они будут проводиться в очном формате, но в рамках одной группы или класса и без присутствия родителей, — уточнил глава региона.

Разрешены праздничные елки, ярмарки, катания на катках и по лыжным трассам в муниципалитетах края. Пустят публику и на хоккейные матчи, которые будут проходить на открытых трибунах. Правда, сидеть придется по одному.

Картофельный рай

12 мая создана территория опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики». А 28 августа вступил в силу пакет федеральных законов о государственной поддержке бизнеса в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ). Необходимые законодательные акты для предоставления льгот приняты и на региональном уровне. О том, как Мурманская область продвинулась в сфере привлечения новых резидентов в ТОР и АЗРФ рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Сейчас в ТОР зарегистрировано три резидента, напомнила она. Это «Новатэк Мурманск», «Ренейссанс Арктик» и «Терминал «Ударник». Одна заявка находится на рассмотрении в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

— С 1 января 2021 года резиденты имеют право иметь филиалы и представительства в пределах других ТОР. Для нас это возможность расширить кооперацию с дальневосточными регионами и создавать новые производственные цепочки между субъектами России, — отметила Кузнецова.

Также зарегистрировано уже 12 компаний со статусом резидента АЗРФ. Они реализуют проекты в 7 муниципальных образованиях Мурманской области. Общий объем инвестиций оценивается в 40 миллиардов рублей, должно быть создано около 500 новых рабочих мест. Спектр сфер деятельности этих компаний очень широк – горнорудная промышленность, транспорт, услуги, рыбопромышленный комплекс, аквакультура, производство пищевых продуктов, туризм и так далее.

Один из крупнейших проектов – расширение мощностей Ковдорского ГОКа. Объем инвестиций составляет 24,5 миллиарда рублей. Он обеспечит поступление в бюджет региона около 18 миллиардов рублей.

В числе других проектов – техническое перевооружение морского порта Витино и Беломорской нефтебазы, строительство фабрики по переработке атлантического лосося в поселке Лиинахамари и рыбоперерабатывающего завода в Умбе, который позволит решить проблему местных рыбаков со сбытом уловов.

Появился проект от индивидуального предпринимателя из Оленегорска, который намеревается открыть автомойку. Представляет интерес и создание в Умбе производства по выращиванию картофеля редких сортов отечественной и зарубежной селекции. В условиях сурового северного климата не выживает большинство паразитов растений. Так что Кольский полуостров для картошки – настоящий рай. Здесь можно получать нетронутый вредителями эталонный урожай.

Деньги вместо земли

Одним из самых важных вопросов назвал губернатор Андрей Чибис социальную поддержку семей с детьми.

— Он был важен всегда, а особенно важен в нынешнее непростое время, — подчеркнул глава региона.

С января этого года, сообщил министр труда и социального развития Сергей Мякишев, у многодетных семей появилась возможность вместо земельного участка под индивидуальное жилищное строительство получить единовременную денежную выплату в размере 340 тысяч рублей. Ей уже воспользовались 145 семей.

А всего по линии министерства предоставляется 20 видов социальной поддержки. 7 из них – за счет федерального и 13 – регионального бюджета. В текущем году на эти цели выделено без малого 6 миллиардов рублей. Доля областного бюджета в этой сумме составляет 56 процентов.

— Региональная система социальной защиты семей с детьми – подвижный механизм, который оперативно реагирует на все изменения федерального и регионального законодательства, а также на конкретную ситуацию, — отметил министр.

— Обращайте также внимание на упрощение получения этих выплат, — отреагировал Андрей Чибис.

О текущем статусе выполнения в регионе мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» рассказала министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

На этот год, напомнила она, было запланировано благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов (МКД) в 27 муниципалитетах и 16 общественных пространств в 10 населенных пунктах, а также оборудование 57 спортивных и детских площадок в 31 населенном пункте.

На сегодня закончены работы придомовых территорий 226 МКД. В работе остаются два двора в областном центре, где расположены 14 домов. Из 16 общественных территорий завершены и приняты работы на 13.

Отдельно Гаврилова остановилась на победителях Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды. На Ленинградской набережной в Мончегорске работы продолжаются. За минувшую неделю уложена плитка. На набережной в Коле все работы завершены, идет приемка объекта. В сквере «Молодежный» в Оленегорске завершается установка малых архитектурных форм, запланированы работы по обустройству автопарковки.

На минувшей неделе, добавила министр, власти обсудили планы благоустройства на будущий год. Поддержаны работы на 14 общественных территориях в 13 муниципальных образованиях и 28 дворовых территориях в 7 муниципалитетах.

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А началось оперативное совещание с объявления о новом назначении. Министром энергетики и ЖКХ стал Алексей Лыженков. До этого он занимал должность первого заместителя главы администрации города Мурманска.

— Алексей Германович – опытный специалист в городском хозяйстве, — подчеркнул Андрей Чибис. — И я убежден, что его знания и профессиональная позиция позволят вывести на новый уровень наш энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство, обеспечить не просто их функционирование, а повысить эффективность и сокращение издержек, особенно в сфере теплоснабжения.

В общем, теперь во всем регионе с коммуналкой должно стать так же хорошо, как сейчас в Мурманске. А Дмитрий Латышев, занимавший ранее пост главы регионального минэнерго и ЖКХ, переходит на работу в МЭС.