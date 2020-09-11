«Цифра» имеет значение

До проведения Всероссийской переписи населения (ВПН) осталось чуть более полугода. Основной ее этап пройдет в следующем апреле. Однако уже в октябре будет дан старт первому этапу – начнется работа переписчиков в труднодоступных районах

Первыми их ждут отдаленные территории в Тыве, Томской области и Ямало-Ненецком автономном округе. А всего к труднодоступным отнесены более двух с половиной тысяч населенных пунктов, расположенных в двухстах районах 26 регионов. Их жители первыми испытают эффективность цифровых технологий, на которых основывается идеология ВПН-2020.

Человек в массиве данных

— Сегодня цифровизация стала значимым элементом любых процессов во всех областях деятельности – от управления государством и принятия ключевых социально-политических решений до реализации культурных и благотворительных проектов, делая их более эффективными, быстрыми и адресными, — отметил руководитель Росстата Павел Малков на прошедшей в Санкт-Петербурге онлайн пресс-конференции.

Использование новых технологий позволяет сделать итоги статистических исследований, как выразился Малков, более «человечными». Вариативность анализа, возможности визуализации информации и демократизация доступа к ней позволяют не просто быстрее обрабатывать данные, но, главное, видеть за цифрой человека – его достижения и опыт в прошлом, задачи, которые он перед собой ставит в настоящем, и потребности в будущем.

— Это одновременно и последняя традиционная и первая цифровая перепись, — отметил руководитель Росстата. — При ее подготовке мы проанализировали опыт более чем пятидесяти стран мира. И собрали все лучшие практики и новации. Это электронные планшеты и приложения для переписчиков, карты геолокации, перепись через Интернет и многое другое. По всему миру бумажные бланки уходят в прошлое. Цифровые технологии выводят перепись на принципиально новый уровень. Она становится для всех ближе и удобнее.

Зачем вообще нужно проводить переписи в наши дни? Кажется, что сегодня все данные и так уже есть в различных информационных системах и базах данных. Однако это не так: в ходе переписи статистики получают информацию, которой нет нигде. Это реальная численность населения по территориям, брачная структура, уровень образования, национальный и языковой состав, гражданство, условия жизни и многое другое. При этом, как особо подчеркнул Павел Малков, статистики не собирают у населения никакие персональные данные. Вся информация полностью обезличена.

Залп трехсот тысяч «Аврор»

Чтобы не было сбоев, предусмотрено четырехдневное обучение всех переписчиков работе с планшетом. Но, как отметил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов, переписной лист на планшете заполняется достаточно легко. В отличие, кстати, от бумажной анкеты. После пробной переписи 2018 года специалисты убедились, что скорость работы переписчика значительно увеличивается. Это, понятно, экономит и время граждан, которых будут переписывать. Все оборудование, включая операционную систему «Аврора», отечественного производства.

После переписи, вновь вступил в разговор Павел Малков, около 40 тысяч планшетов останутся в Росстате для проведения других статистических мероприятий. Остальные гаджеты передадут в другие органы власти для реализации различных цифровых проектов. Окончательное решение здесь остается за правительством.

В основном этапе переписи, уточнил Павел Смелов, отвечая на вопрос журналистов, примет участие 360 тысяч человек переписного персонала, а собственно переписчиков среди них будет 314 тысяч.

Поинтересовались журналисты и особенностями работы статистиков в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

— Делать прогнозы дело неблагодарное, — ответил Павел Малков. — Мы будем ориентироваться на складывающуюся к тому времени обстановку. Все необходимые на тот момент средства защиты будут приобретены. Плюс появилась возможность пройти перепись самостоятельно на портале «Госуслуги». Там вообще никакого контакта с переписчиком не предполагается.

— А пожилые люди? — последовал вопрос. — Они ведь Интернетом не пользуются. Смогут ли они, скажем, пообщаться с переписчиком через дверь, если опасаются заразиться?

— Смогут, — подтвердил Павел Смелов.

А вообще, согласно данным проведенного исследования, 44 процента россиян положительно относятся к возможности пройти перепись онлайн. Но это в принципе. Практика в других странах показывает, что через Интернет переписываются около тридцати процентов граждан. Так что Росстат рассчитывает – так сказать, для начала – процентов на двадцать.

Наша справка

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения гражданами электронного переписного листа на портале «Госуслуги» (gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».