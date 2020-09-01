Прощай, лето!

На этой неделе в регионе начнется отопительный сезон. К теплу, уточнил вчера на оперативном совещании в правительстве области губернатор Андрей Чибис, уже подключили социальные учреждения

— С учетом грядущего похолодания, прошу в течение текущей недели всех глав муниципальных образований обеспечить подачу тепла в жилищный фонд. Техническая возможность для этого имеется, — подчеркнул глава региона. — Такую задачу ставим. И ее нужно выполнить.

Готовность жилфонда региона к подаче тепла подтвердил в своем докладе министр энергетики и ЖКХ Дмитрий Латышев.

Учителя прошли проверку

Выздоровело 83 процента от общего числа северян, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Свободно 57 процентов коечного фонда. Более 90 процентов госпитализированных переносят болезнь в состоянии легкой или средней тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Бесплатными лекарствами на прошедшей неделе были обеспечены 1819 пациентов. Запас лекарственных средств и средств индивидуальной защиты в области достаточный.

Сейчас медики готовятся к осенне-зимнему периоду. За счет возвращения людей из отпусков и начала учебного года ожидается небольшой подъем заболеваемости в целом, включая и коронавирус.

— Как прошло тестирование на коронавирус учителей? — поинтересовался губернатор Андрей Чибис.

Проведено, сообщил Дмитрий Панычев, без малого 4700 проб. Получено 13 положительных результатов. Это в пределах ожидаемого.

Тестирование, уточнила министр образования и науки Анна Головина, прошли 88 процентов педагогов. Оставшиеся 12 процентов пока остаются в отпусках. До начала работы они также пройдут обследование. Проведены мероприятия по уборке и дезинфекции помещений, приобретены термометры и рециркуляторы воздуха в классах.

С 1 сентября, напомнил губернатор, в Мурманской области снимается еще часть ограничений. Но при этом особенно важно сохранять все меры предосторожности, чтобы не допустить нового скачка заболеваемости.

По занятости — в десятке лучших

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ Мурманская область вошла в десятку лучших субъектов страны по обеспечению занятости в период пандемии.

— Положительно сработал механизм временных работ, который мы с вами запустили, — уточнил Андрей Чибис. — Более 2300 человек были трудоустроены на общественных работах по гибкому графику. А в целом за последние месяцы работу получили более 7 тысяч человек. Считаю, что, учитывая эффективность этой программы, такой механизм должен стать постоянным.

В течение текущей недели по поручению губернатора должны быть разработаны соответствующие предложения. Чтобы люди, не нашедшие пока постоянной работы, могли и далее получать временную по гибкому графику.

Еще одна мера поддержки, уже для бизнеса — губернаторские стартапы. Завершен прием заявок на второй такой конкурс. Получено 118 заявок на 94 миллиона рублей. В ближайшую неделю конкурсная комиссия должна представить предложения по определению победителей.

О реализации на территории Печенгского района мероприятий стратегического плана «На Севере — жить» доложил глава администрации этого муниципального образования Эдуард Затона.

Ряд мероприятий связан со сферой образования. Лечебные учреждения района получают новое оборудование. В этом году приведено в порядок 6 дворовых территорий в Никеле и 7 — в Заполярном. Большие объемы замены асфальта выполнены на проходящих по территории района региональных автомобильных дорогах.

Благоустроено 5 тротуаров и 2 лестницы. В многоквартирных домах ремонтируются фасады и кровли. На очереди ремонт ДК «Восход» в Никеле и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Корзуново.

А еще Печенгский район делает акцент на развитие на своей территории туристического бизнеса. Но это пока перспективы.

В драмтеатре красят фасад

О выполнении в регионе мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин.

На сети региональных дорог работы завершены в полном объеме. Что касается агломерации «Мурманская», то в городе Кола также выполнено 100 процентов работ. В областном центре готовность пока составляет 58 процентов (+9 процентов за прошедшую неделю). 11 объектов должны быть сданы к 1 сентября. К 7-му числу к ним должны добавиться еще три. Остальные, кроме двух, будут готовы до конца месяца. На октябрь переходит сдача улицы Генералова, на декабрь — улицы Солнечной.

Ремонтно-строительную тему продолжили заместитель губернатора, глава областного минстроя Владислав Сандурский и министр градостроительства и благоустройства Михаил Кудряшов.

В работе, сообщил Сандурский, по всей области находятся более 90 объектов. Общий объем финансирования в этом году превышает 5 миллиардов рублей. Пока выполнение составляет 20 процентов. Впрочем, основной прирост показателей планово произойдет в четвертом квартале.

На особом контроле находятся объекты, возводимые в рамках национальных проектов. Реконструкция водозабора в Туломе: готовность объекта 82 процента. А вот водозабор в Териберке, как выяснилось, потребует обустройства участка подъездной дороги. В зоне риска остается строительство школы в Североморске. Хотя, судя по докладу, ситуация на объекте мало-помалу выправляется. Кроме того, идет строительство нескольких детских садов в различных муниципалитетах края.

На 75 процентов готов крытый каток «Авангард» в Мурманске. В драматическом театре приступают к покраске фасада. До конца года общестроительные работы здесь должны быть завершены.

Михаил Кудряшов сообщил о выполнении мероприятий по формированию комфортной городской среды. Из 240 дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на этот год, готов 81 объект. Впрочем, если считать по объему, то это более 80 процентов работ. Сдача идет каждую неделю. Из 15 общественных территорий закончены пять.

Отдельно упомянул Кудряшов ход работ на объектах — победителях конкурса Минстроя России. На набережной в Коле идет укладка верхнего слоя покрытия, общая готовность составляет 72 процента. На 73 процента готов аналогичный объект в Мончегорске.