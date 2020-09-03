Поумнеют и отходы?

Еще лет пять назад система обращения с отходами была, пожалуй, самой непрозрачной и запутанной сферой жилищно-коммунального хозяйства. Это признают даже специалисты. Сейчас ситуация стремительно меняется

Мало-помалу становится открытой для граждан вся цепочка – от места образования и накопления отходов до точки их переработки или захоронения.

Впрочем, серых пятен здесь остается еще немало. Могут ли современные информационные технологии решить проблемы одной из самых консервативных отраслей и помочь ей достичь желаемых показателей? Ответ на этот вопрос искали участники онлайн-форума по цифровизации экологии.

Амбициозные цели

Организатором форума при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды РФ), а также Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) выступил Фонд развития цифровой экономики.

— Экология сегодня является одним из главных факторов обеспечения комфортной и безопасной среды для граждан, что четко прописано в Национальных целях развития, — отметил модератор форума, член совета Фонда развития цифровой экономики Максим Черешнев.

В ближайшем будущем должна быть создана новая система обращения с отходами. Цели при этом, напомнил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды РФ Борис Тригуб, стоят весьма амбициозные. К 2030 году все сто процентов образующихся в стране отходов должны проходить сортировку и переработку. При этом объем отходов, отправляемых на захоронение, необходимо сократить вдвое.

В комплексной системе обращения с отходами много участников – как государственных (Минприроды РФ, Росатом), так и частных (например, компании, транспортирующие отходы). Но все они, подчеркнул Тригуб, заинтересованы в получении максимально точной информации.

На первичном уровне данные пока вводятся вручную. Идет внедрение систем весового и визуального контроля, которые будут в автоматическом режиме передавать информацию для дальнейшего ее обобщения. Но надо не только собрать информацию, но и заставить ее работать. Она должна помочь на основе полученных данных оптимизировать всю систему сбора и переработки отходов.

— Экология по сути своей социальна. Мы достаточно легко автоматизировали доставку еды, службу такси и так далее. Процесс преобразования наших населенных пунктов в умные города уже виден, — подчеркнул сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. — При сборе мусора люди хотят знать, когда и куда его отвезли. Тогда они будут его сортировать. По сути, речь идет о мониторинге. А это означает огромный спрос на обработку данных.

Цифровизация неизбежна

— Цифровизация экологии неизбежна, она будет происходить независимо от желания чиновников и компаний. Это тенденция, — отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

В своем выступлении он выделил три задачи, которые требуют решения. Первая: мониторинг состояния атмосферного воздуха. На каждой трубе должен стоять датчик. Вторая задача: обезличенность надзорной деятельности. Инспектор не должен лично общаться с представителями того или иного предприятия, все должно быть дистанционно, что исключит коррупционные риски. И третья: ведомственная принадлежность того или иного объекта не должна мешать контролю. А еще нужна подача данных в доступной для неподготовленной публики форме.

— Датчиков на источниках выбросов и сбросов сейчас крайне мало. Пока это, скорее, тестовый режим, — признал начальник управления координации проектной деятельности и информатизации Росприроднадзора Михаил Оводков, комментируя одну из сформулированных Рашидом Исмаиловым целей.

Но Росприроднадзор работает над цифровой трансформацией своей работы. Это упростит для инспекторов подготовку к проверкам, выдаче различных разрешений и так далее. Внедрены уже три информационные системы. Важнейшая из них – Единая государственная информационная система учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ).

В настоящее время разрабатывается федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Интерактивная карта с источниками образования отходов, объектами инфраструктуры и маршрутами движения ТКО разработана и представлена Российским экологическим оператором (РЭО).

— Надеюсь, уже в октябре мы будем обсуждать ее в правительстве, — сообщил заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин. — В результате будет создан полный перечень объектов, которые действуют на территории Российской Федерации и которые предполагается использовать до 2024 года и далее – на период до 2030 года.

А в перспективе – разработка схемы обращения с вторичными ресурсами и создание реестра упаковки.

Впрочем, все, как можно предположить, не так безоблачно. Ложку скепсиса в полную бочку радужных перспектив добавил председатель наблюдательного совета Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ) Алексей Фролов.

АЛРИИ контактирует с различными компаниями и предлагает свои решения по цифровизации процессов. А барьеры проникновения искусственного интеллекта в экологическую сферу, по мнению Фролова, связаны с отсутствием спроса на такие технологии. Это сдерживает практическое внедрение подобных инноваций.

Что ж, остается надеяться, что такие мероприятия, как состоявшийся форум, помогут расшевелить ситуацию. И в наших уже почти умных городах поумнеют даже отходы.