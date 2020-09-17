Пополнили бюджет

За восемь месяцев налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет региона 52 миллиарда рублей

Из них в областной бюджет поступило 41,4 миллиарда, в бюджеты муниципальных образований – 10,6 миллиарда рублей.

Основными источниками формирования доходов консолидированного бюджета региона являются налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 43 процента и налог на прибыль организаций – 39 процентов. При этом объем поступлений НДФЛ вырос на 5,5 процента.

Налоговые органы Мурманской области также отмечают прирост поступлений имущественных налогов. Так, за восемь месяцев сумма транспортного налога, уплаченная организациями региона, возросла в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления по налогу на имущество физических лиц превысили показатели аналогичного периода 2019 года более чем на 8 процентов.

Поступления доходов по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование в Мурманской области за восемь месяцев текущего года составили более 30,5 миллиарда рублей, что на 6 процентов выше поступлений аналогичного периода прошлого года.

В Пенсионный фонд поступило 22,7 миллиарда рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование – 5,3 миллиарда, страховых взносов на обязательное социальное страхование – 2,5 миллиарда рублей.

Наибольший рост отмечен по платежам в Фонд социального страхования – показатель увеличился в 2,8 раза в связи с участием Мурманской области в пилотном проекте «Прямые выплаты».