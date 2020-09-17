Не грипп, так чума!

В этом году во всем мире, включая и нашу страну, сложилась весьма напряженная эпизоотическая ситуация по птичьему гриппу и африканской чуме свиней

По данным Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ) в 2020 году среди дикой и сельскохозяйственной птицы было зарегистрировано более 400 очагов высокопатогенного гриппа птиц в 19 странах мира. Речь идет о Болгарии, Венгрии, Румынии, Польше, Германии, Словакии, Чехии, Украине, Израиле, Вьетнаме, Индии, Ираке, Китае, Саудовской Аравии, Тайване, Филиппинах, ЮАР, США и Австралии.

На территории Российской Федерации в августе резко ухудшилась эпизоотическая ситуация по гриппу птиц типа А. Его вспышки зарегистрированы в Челябинской, Курганской и Омской областях. Причем прогнозируется дальнейшее ухудшение ситуации в связи с активной осенней миграцией перелетных птиц из северных регионов страны в южные.

Высокопатогенный грипп птиц, уточнили специалисты управления Россельхознадзора по Мурманской области, является острой и весьма заразной вирусной болезнью с высокой летальностью. Она поражает органы пищеварения и дыхания пернатых. Болезнь относится к особо опасным и наносит серьезный экономический ущерб птицеводству.

Источником распространения инфекции могут быть как дикие водоплавающие, так и синантропные, а также домашние птицы. За счет сезонной миграции дикие птицы переносят вирус на огромные расстояния.

Для предотвращения распространения вируса гриппа птиц на территорию Мурманской области физические и юридические лица, являющиеся собственниками пернатых, обязаны строго соблюдать ветеринарные правила содержания птиц на личных подворьях и в птицеводческих хозяйствах.

В частности, не следует допускать выгульное содержание птиц, обеспечив деятельность птицеводческих предприятий в режиме закрытого типа. Необходимо по требованию предоставлять птиц для осмотра специалистам в области ветеринарии и выполнять их рекомендации. А также извещать ветеринарные службы обо всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания птиц, а также об их необычном поведении.

Гуляет по России и еще одно опасное для животных заболевание – африканская чума свиней. Эпизоотическая ситуация по АЧС, сообщили в теруправлении Россельхознадзора, продолжает оставаться напряженной.

По состоянию на конец августа на территории страны зарегистрировано 65 активных вспышек АЧС среди домашних свиней в Псковской, Новгородской, Нижегородской, Тверской, Самарской и Ростовской областях, Приморском, Забайкальском, Хабаровской краях и Еврейской автономной области, а также 31 вспышка в популяции диких кабанов.

Анализ обстановки показывает, что основным источником распространения вируса является антропогенный фактор. Хозяева либо кормят свиней пищевыми отходами, либо осуществляют несанкционированный вывоз животных и продукции свиноводства из неблагополучных по АЧС регионов.

Поэтому северянам, возвращающимся домой из отпусков, надо быть особо внимательными. Если уж у вас возникло желание захватить с собой из мест отдыха мясную продукцию, ни в коем случае не покупайте ее в местах несанкционированной торговли и при отсутствии ветеринарных документов, подтверждающих безопасность продукции.