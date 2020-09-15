Кина не будет!

Действующие в регионе ограничительные меры решено продлить до конца сентября

— Мы видим, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе стабильна, роста заболеваемости по коронавирусу пока у нас нет. Но с учетом возвращения людей из отпусков и началом нового учебного года риски есть, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании.

В ряде регионов, продолжил он, сейчас идет возврат определенных ограничительных мер. У нас пока предпосылок для этого нет. Но принято решение не снимать еще действующие ограничения.

Высокий уровень доверия

В начале оперативного совещания Андрей Чибис подвел предварительные региональные итоги прошедшего единого дня голосования. В ряде муниципалитетов Мурманской области прошли выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Речь идет о Печенгском муниципальном округе, Североморске, Полярных Зорях, Кировске, Кандалакше и ряде населенных пунктов Кольского района. Кроме того, в четырех муниципалитетах прошли довыборы депутатов.

Голосование, отметил губернатор, было организовано на достойном уровне, никаких значимых нарушений не выявлено. По предварительным данным,

все 136 мандатов замещены. При этом 103 из них, а это более 75 процентов, получили члены партии «Единая Россия». Андрей Чибис поблагодарил всех однопартийцев за активную работу с избирателями.

— Столь высокий уровень доверия свидетельствует: то, что мы с вами делаем, находит отклик у людей, — подчеркнул глава региона.

Но вернемся к продлению ограничительных мер. Речь, уточнил губернатор, идет о соблюдении масочного режима в транспорте и общественных местах. Кроме того, закрытыми пока останутся кинотеатры и концертные залы. До этого, напомню, учреждения культуры намеревались открыть 15 сентября.

О текущей обстановке доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев. В регионе выздоровело 84 процента выявленных больных коронавирусом. Более 370 коек сейчас свободно. А 92 процента госпитализированных граждан переносят болезнь в легкой и средней степени тяжести. Лечатся амбулаторно 869 человек. В обсерваторах находятся 920 граждан, на самоизоляции – 875. На прошлой неделе 2856 человек получили препараты для лечения коронавирусной инфекции бесплатно.

Андрей Чибис также призвал жителей региона привиться от другой напасти – гриппа. На сегодня это сделали уже более 45 тысяч северян.

— Это добровольная кампания, но людей надо убеждать, — подчеркнул глава региона.

О продолжении действия программы временного трудоустройства граждан на общественно-полезных работах доложила заместитель губернатора Елена Дягилева.

Программа, напомнила она, принималось как мера временной поддержки граждан в условиях ограничительных мероприятий, принятых во время пандемии коронавирусной инфекции. Было создано без малого 8 тысяч рабочих мест. Во многом благодаря именно этой программе зарегистрированный уровень безработицы в Мурманской области составляет 2,8 процента. В других субъектах Северо-Западного федерального округа безработица достигает почти 7 процентов.

Успешный опыт решили продолжить, сделав программу постоянной. Участвовать в ней будут как безработные, так и несовершеннолетние граждане. Работа будет предоставляться на срок не более трех месяцев (для подростков – не более одного). Платить за нее будут северный МРОТ. А это около 28 тысяч рублей. На следующий год, как сообщила Елена Дягилева, по оценкам, на реализацию программы потребуется 170 миллионов рублей

Пул не так плох

О ходе работ по благоустройству, выполняемых в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и иных программ, финансируемых за счет государственных и муниципальных средств, доложила заместитель губернатора Оксана Астахова.

В регионе, напомнила она, предстоит отремонтировать дворовые территории 240 многоквартирных домов в 26 муниципальных образованиях. Также предусмотрено благоустройство 15 общественных территорий в 10 муниципалитетах и обустройство 57 дополнительных детских и спортивных площадок в трех десятках населенных пунктов. Более 300 проездов во дворах ждет ямочный ремонт. Ведутся ремонты в 94 подъездах.

На сегодня, сообщила Астахова, средний уровень выполнения работ по дворам составляет 86 процентов (91 двор). Завершены работы на 6 из 15 общественных территорий.

На всех видах работ задействовано 142 подрядные организации.

— Пул не так плох. Есть с кем работать, — резюмировала Астахова.

На областном центре она остановилась отдельно. Готовность в целом в Мурманске составляет 71 процент. Так, пешеходная зона в районе улицы Капитана Копытова будет завершена до конца месяца. Как и работы на набережной возле Ледового озера. Ямочный ремонт в дворовых проездах активно ведется во всех трех округах.

На 26 объектах уличной дорожной сети областного центра выполнено 72 процента работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. Завершено 14 объектов. Остальные пока в работе.

— Когда будут доделаны все улицы? — поинтересовался глава региона.

В целом, как сообщил Гришин, до конца месяца. Но ряд работ затянется до начала октября.

— Такая работа нам не нужна, к следующему сезону должны быть сделаны выводы в отношении подрядчиков, которые допустили такое отношение к реализации нацпроекта. Мы в ситуации пандемии увеличиваем объем госзаказа, чтобы у людей была работа, и в свою очередь ждем качественного исполнения, — сказал Андрей Чибис. — Реализация нацпроектов в Мурманской области должна быть эффективной. Чтобы каждый житель это видел, чтобы жизнь его менялась в лучшую сторону.

Губернатор поручил минтрансу в ручном режиме помочь администрации Мурманска завершить работы по нацпроекту в текущем году и сформировать сильного заказчика на будущие периоды.

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В начале оперативного совещания губернатор Андрей Чибис сообщил о ряде новых кадровых решений. Свой пост покидает министр градостроительства и благоустройства Михаил Кудряшов. Он становится советником губернатора по градостроительной деятельности и возглавит Центр городского развития.

— Этот Центр компетенций создан для того, чтобы готовить и реализовывать проекты в сфере городской среды. Он должен в ближайшее время стать одним из передовых в стране, — напутствовал Кудряшова глава региона.

Министерство возглавит Мария Гаврилова, работавшая ранее заместителем министра. У нее, как отметил Андрей Чибис, большой опыт работы в Мурманске.

Ольга Дзюба становится новым министром образования и науки региона. Сейчас она является депутатом городского совета города Мурманска. Анна Головина покинет министерство в связи с переходом на другую работу.

Новым руководителем Фонда капитального ремонта Мурманской области назначен Федор Денисов.