Каждый инвестор желает знать…

Вкладывать деньги в Арктике действительно становится выгодно

— На сегодня от нашей области уже поданы заявки от 24 потенциальных резидентов Арктической зоны. Две из них одобрены. И это только начало. В регионе созданы уникальные условия для ведения хозяйственной деятельности и инвестиций, — сообщил губернатор Андрей Чибис перед началом форума «День арктического инвестора».

Вагон и маленькая тележка

Мероприятие организовали правительство области и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. А его участниками стали представители компаний-резидентов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) и потенциальные заявители на получение этого статуса.

Предыстория такова: принятый недавно пакет «арктических» законов предоставил бизнесу, работающему в приполярных районах, существенные льготы. Целый пакет преференций дан резидентам созданной в Мурманской области территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики». Ко всем этим радостям деловой жизни есть еще прицепчик из региональных льгот – это те послабления по налогам и сборам, а также прочие вкусности, которые вправе давать инвесторам власти на местах.

В общем, всяких бенефиций вагон и маленькая тележка. Сведущими людьми для наглядности они сведены в таблицы, в виде алгоритмов представлены механизмы их получения. Всю информацию по федеральным льготам можно получить на инвестиционном портале Арктической зоны России (arctic-russia.ru). С региональными льготами и преференциями для резидентов ТОР знакомит заинтересованных лиц официальный сайт Корпорации развития Мурманской области (invest-murman.ru).

Думается, детально разбираться во всем этом богатстве с калькуляторами в руках должны те, кто реально собирается вложить свои деньги в приполярные регионы. Чтобы обсудить те вопросы, ответы на которые желает знать каждый инвестор, и провели форум.

Кстати, денег, чтобы стать арктическим инвестором, особо много и не надо. Ставки начинаются с одного миллиона рублей. Но масштаб у каждого, конечно, свой. ООО «Норд Стар», к примеру, вкладывает около трех миллиардов. Это один из тех самых двух наших резидентов, о которых говорил Андрей Владимирович. Соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в АЗРФ с Корпорацией развития Дальнего Востока в торжественной обстановке было подписано прямо на форуме.

— Наш проект заключается в модернизации нефтяного порта Витино, — пояснил генеральный директор компании Денис Мартынов. — Порт не работает с 2013 года. Объем инвестиций составляет около трех миллиардов рублей, будет создано порядка 250 новых рабочих мест. Проект должен быть запущен к первому кварталу 2022 года. А статус резидента АЗРФ даст нам определенные налоговые преференции.

Есть работа – лучше жизнь

— Полтора года назад президент поставил ряд задач по ускорению социально-экономического развития арктической зоны. Мы начали эту работу именно с создания системы преференций. Если посмотреть на демографическую карту страны, мы увидим, что численность населения растет на тех территориях, где создается большое количество новых высокооплачиваемых рабочих мест. В АЗРФ их пока очень мало. И преференции направлены на улучшение жизни людей через создание новых рабочих мест, — подчеркнул заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, который принял участие в форуме в режиме видеоконференцсвязи.

— Помимо льгот по налогам и социальным взносам принципиально важно наличие земли и энергомощностей, — уточнил Андрей Чибис. — Сейчас мы совместно с Министерством обороны приступили к инвентаризации находящихся в его ведении земель, чтобы часть из них запустить в гражданский оборот. Отдельный разговор – энергетические мощности. Приходящий к нам инвестор должен иметь возможность подключиться к сетям.

— 28 августа заработал прием заявок на получение статуса резидента АЗРФ, — напомнила заинтересованным лицам заместитель губернатора Ольга Кузнецова. — Он осуществляется через инвестиционный портал arctic-russia.ru. С каждым потенциальным инвестором ведется индивидуальная работа. Затем проект выносится на рассмотрение комиссии. Две такие заявки от нашей области, как вы знаете, уже одобрены.

— Когда в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты, важно не забывать о малом бизнесе, — отметил заместитель губернатора Дмитрий Филиппов. — Моя миссия – рассказать о региональных мерах поддержки для него. Небольшим компаниям всегда найдется работа, но, чтобы поддержка была действенной, региональные власти должны прислушиваться к их запросам. Я уверен, что на сегодня мы сформировали действенный пакет мер поддержки – налоговых и финансовых. И эта работа принесет результаты.