Как раскрутить свой бизнес?

Конкурс беспроцентных займов – уникальная возможность начать свое дело. Ее предоставляет жителям и потенциальным предпринимателям Печенгского района компания «Норникель»

Заявить о себе

Если жюри посчитает, что предложенная идея перспективна и жизнеспособна, компания «Норникель» выделит на ее развитие до 30 миллионов рублей. Оператором конкурса выступает АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа».

Чтобы помочь начинающим и будущим предпринимателям поверить в себя, организована серия из четырех онлайн-встреч «Деловая среда». Первые три были посвящены торговле, туризму и экологии. Выбор не случаен: для победы в конкурсе бизнес должен соответствовать одному из этих трех направлений.

Четвертую встречу организаторы посвятили маркетингу. Почему маркетингу? Да потому, что в форме заявки на конкурс есть очень важный пункт – маркетинговый план. Организаторам важно знать, что будущий предприниматель понимает, как он будет представлять свой бизнес, продвигать его и рассказывать о нем потенциальным клиентам.

Секретами того, как малому бизнесу заявить о себе, поделился с участниками встречи официальный партнер ВКонтакте и MyTarget, практикующий маркетолог, спикер Skillbox и Нетологии Николай Смирнов.

Три столпа продвижения

Программный директор онлайн-университета Skillbox Николай Смирнов работает в сфере маркетинга уже восемь лет. За это время он реализовал проекты для множества компаний. За его плечами больше тысячи вебинаров и несколько десятков профильных конференций, которые он провел в качестве спикера и модератора. В общем, такого профессионала грех было не послушать.

Маркетинг, напомнил Николай, – это привлечение потенциальных клиентов. Он основан на трех столпах продвижения. Иначе говоря, нужно грамотно ответить на три вопроса: чем привлекаем, куда привлекаем и как анализируем результат.

Вначале нужна идея. Потенциального клиента надо чем-то привлечь. Скажем, по мнению Николая, туры на Кольском полуострове все какие-то однотипные. А следовать трендам, о которых кричат со всех сторон, не всегда эффективно. Нужно уметь подать свою идею. Скажем, пейнтбол в нашей стране не очень популярен. Так выставьте его как квест. Словечко тоже заимствованное, но гораздо более привычное для уха россиян.

А еще нужно всегда думать о клиенте. Если у вас, например, служба доставки еды, не следует открывать ее с 11 часов. Людям ведь нужно позавтракать. Так что они вас просто не дождутся.

Учитесь на чужих ошибках

Где продвигать бизнес? Площадкой в сети может служить не только собственный сайт, но и, безусловно, социальные сети и даже доски объявлений.

На конкретных примерах гуру маркетинга объяснил, как и где можно создать так называемый лендинг. Это не что иное, как страница в сети, на которой кратко, но при этом исчерпывающе описывается продукт или услуга, а также содержится упрощенная форма обратной связи для совершения покупки. Николай пояснил, как правильно прописать заголовок и грамотно составить описание вашего проекта, чтобы его легко было найти в поисковиках.

Но даже при этом ваш сайт может так и остаться никому не известным. Поэтому его надо продвигать. Этот процесс для маленького бизнеса можно начать со своих друзей и контактов в социальных сетях. Если вы заинтересуете их, они поделятся информацией со своими знакомыми.

— Где больше всего траффика и клиентов? — поинтересовался Николай у участников встречи.

Да, в поисковиках и социальных сетях. Но нужно понимать, что соцсети подчас перегружены информацией. Получается тот же эффект, когда пятьдесят человек пытаются одновременно пройти в один дверной проем и застревают. Поэтому поисковое продвижение тоже нельзя сбрасывать со счетов. Сейчас это опять перспективно.

А еще – анализируйте конкурентов и… учитесь на их ошибках.

И последнее, самое, пожалуй, главное: в конкурсе еще можно успеть поучаствовать. Прием заявок закончится 15 сентября в 23:59. Зарегистрировать личный кабинет можно на сайте nnstartup.ru