Испытания 2020-м годом выдержали

Банк России опубликовал проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов»

Документ представлен для комментариев президенту и в правительство. Его окончательная версия будет направлена в Государственную думу в конце сентября.

В новых условиях

«Основные направления…» отражают подходы Центрального банка к денежно-кредитной политике (ДКП), подчеркнул в ходе онлайн пресс-конференции заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. В документе также обозначен взгляд Центробанка на перспективу, на то, как он будет обеспечивать достижения целей по инфляции с учетом изменений, происходящих в российской и мировой экономиках.

— В этом году экономические условия серьезно изменились, — продолжил Заботкин. — Из-за пандемии коронавирусной инфекции развитие событий кардинально отличалось от базового сценария, который мы представили в «Основных направлениях…» год назад. Однако при всех произошедших изменениях экономических условий цели и принципы ДКП Банка России остаются неизменными: мы последовательно реализуем политику таргетирования инфляции, которая нацелена на удержание ее годовых показателей вблизи 4 процентов. За последние три года, с августа 2017-го по август 2020-го, в среднем годовая инфляция была равна 3,4 процента. Опыт этого года подтверждает действенность ДКП не только в спокойные, но и в кризисные моменты.

С середины февраля, уточнил Алексей Заботкин, началось беспрецедентное падение экономической активности по всему миру. Это привело к взрывному рост волатильности на финансовых рынках. В нефтяном секторе она была дополнительно усилена наращиванием предложения углеводородов после истечения срока договоренности ОПЕК+ в марте.

Ускорение роста цен весной, вызванное ослаблением рубля и временным ажиотажным ростом спроса на товары повседневного употребления, было кратковременным. Стабилизация цен позволила уже в апреле возобновить снижение ключевой ставки и перейти к мягкой ДКП, которая поддерживает восстановление экономики и способствует стабилизации инфляции на цели вблизи 4 процентов.

Суммарное снижение ключевой ставки с начала этого года, напомнил заместитель председателя Банка России, составило 200 базисных пунктов. А с июня 2019-го – 350 базисных пунктов, с 7,75 до 4,25 процента годовых.

Четыре сценария

— Однако события этого года не только существенно осложнили условия проведения ДКП в 2020 году, но и значительно увеличили степень неопределенности относительно экономической динамики в предстоящие годы, — подчеркнул Алексей Заботкин.

Если раньше ключевой предпосылкой для разработки различных прогнозов и сценариев была цена на нефть, то сейчас ситуация изменилась. С одной стороны, зависимость российской экономики от цен на углеводороды существенно снизилась. С другой – в новых условиях менее предсказуемым стал бизнес в целом. Перестраиваются производственные цепочки, увеличилась себестоимость продукции из-за требуемых мер дезинфекции и других введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничений.

— Поэтому мы разработали больше прогнозных сценариев для «Основных направлений…» — сообщил Заботкин, — базовый и три альтернативных – дезинфляционный, проинфляционный и рисковый.

Базовый сценарий был представлен Центробанком еще в июле, теперь его продлили до 2023 года. Он исходит из сравнительно активного восстановления спроса и умеренных последствий пандемии. Это потребует сохранить мягкую ДКП в 2021 году с постепенным возвратом к нейтральной политике во второй половине прогнозного периода по мере стабилизации инфляции на цели.

Дезинфляционный сценарий предполагает продолжение пандемии, сохранение ряда ограничительных мер и, как следствие, более медленное восстановление экономики при повторном росте волатильности на финансовых рынках. Это потребует проведения более длительной и более четко выраженной мягкой ДКП.

Проинфляционный сценарий рассчитан на значительное падение потенциала экономики. Для удержания инфляции на цели 4 процента Банку России потребуется временно перейти к умеренно жесткой политике.

Рисковый сценарий: слабое восстановление спроса и значительное падение экономического потенциала. Сильные проинфляционные риски потребуют существенного временного ужесточения ДКП.