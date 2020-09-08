Скоро в Мурманской области появится новый морской рыбный порт

— Территория опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики» расширена. Соответствующее постановление подписано председателем правительства России, — сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Андрей Чибис.

В составе ТОР, продолжил он, появился еще один резидент, благодаря которому в регионе в ближайшее время будет построен новый морской рыбный порт – терминал «Ударник». Компания «Норебо» инвестирует в этот проект более 3 миллиардов рублей.

Поддержка бизнеса

В полную силу вступил пакет арктических льгот. В частности, подписано постановление о порядке возмещения инвесторам страховых взносов. Значительная их часть будет компенсирована за счет федеральных средств тем, кто вложит в проекты арктической зоны более миллиона рублей. 16 сентября, продолжил Андрей Чибис, планируется провести День арктического инвестора, где бизнесу подробно разъяснят все механизмы поддержки инвестиций в арктической зоне.

Тему поддержки бизнеса, на этот раз малого и среднего, продолжил доклад заместителя губернатора Дмитрия Филиппова. Он рассказал о реализации первоочередных мер поддержки предпринимателей, введенных в условиях пандемии.

В частности, были снижены ставки для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, а также уменьшена стоимость патентов. Оказывалась бизнесу и консультативная помощь.

Большой интерес вызвал конкурс губернаторских стартапов. В апреле на него было подано 218 заявок, 19 из которых признаны победителями. Сейчас идет отборочный тур второго такого конкурса, собравшего 119 заявок.

Новой мерой поддержки стал грант на приобретение франшизы. На эти цели из бюджета выделено 3 миллиона рублей. Также предприниматели пострадавших отраслей могли претендовать на получение антикризисных микрозаймов до миллиона рублей под льготный процент.

— Хочу отметить, что большинство субъектов малого и среднего бизнеса сейчас возобновили свою деятельность, — отметил Дмитрий Филиппов.

— Необходимо держать на контроле все, что касается сохранения рабочих мест, а также смены собственников, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

В штатном режиме

В области сохраняется высокий показатель выздоровления лиц, заболевших коронавирусом. Болезнь преодолели уже более 11 тысяч человек, что составляет 83 процентов от зарегистрированных случаев. Об этом доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Свободно, продолжил он, 50 процентов выделенного под COVID-19 коечного фонда. 90 процентов госпитализированных переносят болезнь в легкой или средней степени тяжести.

850 пациентов находятся под амбулаторным наблюдением. В обсерваторах – 828 человек, на самоизоляции – 600. Бесплатные лекарственные средства получали на прошлой неделе 1848 пациентов. В регионе выполнено без малого 340 тысяч исследований на коронавирус.

В регионе, сообщила министр образования и науки Анна Головина, в штатном режиме работают 220 дошкольных организаций. В традиционном, очном формате начался новый учебный год для более чем 82 тысяч школьников Мурманской области.

В школы поставлено более одной тысячи бесконтактных термометров и 8 тысяч бактерицидных рециркуляторов. Тестирование на коронавирус прошли уже 95 процентов педагогов. Оставшиеся пять процентов находятся сейчас в отпусках и пройдут исследование до конца месяца.

Горячо — холодно

Министр энергетики и ЖКХ Дмитрий Латышев доложил о ситуации с началом отопительного сезона. Из 805 объектов социальной сферы, сообщил он, к теплу подключено пока 730.

Губернатор Андрей Чибис потребовал срочно разобраться с оставшимися 75 объектами. Ведь была поставлена четкая задача: дать тепло в соцучреждения до 1 сентября.

С 1 сентября, продолжил Латышев, идет подключение жилфонда. Пока затопили в 74 процентах многоквартирных домов.

— В целом работы проводятся по установленным планам и графикам, — высказал свое мнение министр.

Сейчас актуализируется подготовка к зиме в плане предстоящей уборки снега. Закупается смесь песка и соли, ремонтируется техника (400 единиц уже готовы к работе).

— Доклады бравые, но в прошлом году этой проблемой постоянно приходилось заниматься в ручном режиме, — подвел итог докладу Андрей Чибис.

По мнению губернатора, Дмитрию Латышеву следует не уповать на доклады с мест, а лично контролировать проводимую в муниципалитетах работу по подготовке к зиме.

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В начале оперативного совещания губернатор Андрей Чибис объявил сразу о несколько новых назначениях. Так, руководителем комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области стал Сергей Приходько. До этого, сообщил глава региона, Приходько почти десять лет руководил полицией региона, занимая должность заместителя начальника УВД Мурманской области.

— С учетом того, что с октября начнет работать Центр управления регионом, у комитета появится больше задач, чем сегодня, — отметил Андрей Чибис.

Александр Мысин возглавил Центр содействия жилищному строительству.

— Эта тема для нас одна из самых актуальных. Мы активно занимаемся реализацией проекта реновации микрорайона «Больничный городок». Все мероприятия по переселению оттуда людей готовятся. Отдельная задача – появление большего количества комфортного жилья на территории нашей области, в том числе для размещения наших военных, — подчеркнул глава региона.

Светлана Панфилова возглавит Корпорацию развития Мурманской области.

— Портовик с большим опытом сопровождения крупных инвестпроектов, связанных с логистикой и морскими портами, — представил ее Андрей Чибис.

Новым руководителем управления Госэкспертизы Мурманской области назначен Максим Длужневский.