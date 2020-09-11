Долг платежом красен

Итоги пяти месяцев предоставления бизнесу и населению финансовых мер поддержки Банк России подвел в очередном бюллетене

Сначала о крупном бизнесе. Согласно информации, полученной Центробанком от 11 системно значимых кредитных организаций, с 20 марта по 21 августа количество фактически реструктурированных ими кредитов юридических лиц (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства) превысило 3,4 тысячи на общую сумму свыше 4,2 триллиона рублей.

Теперь о малом и среднем предпринимательстве (МСП). Согласно информации, полученной от 65 кредитных организаций (включая все системно значимые), с 20 марта по 26 августа число обращений субъектов МСП об изменении условий кредитных договоров (реструктуризации), направленных в банки, составило 141 тысячу.

На 12 августа этот показатель составлял 140,5 тысячи. Тогда в опросе также приняли участие 65 банков. Таким образом, с 13 по 26 августа число поданных заявлений составило около 500 против 1,6 тысячи за предыдущие две недели. Предприятия малого и среднего бизнеса все реже обращаются в банки за реструктуризацией. И эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних недель.

Всего же с 20 марта по 26 августа было фактически реструктурировано более 88 тысяч кредитов субъектов МСП, а их доля в общем количестве одобренных заявлений выросла до 89,5 процента. Объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам составил 740,2 миллиарда рублей против 728,8 миллиарда на 12 августа.

В разрезе видов экономической деятельности больше половины (если точно – 54 процента) кредитов, реструктурированных в рамках статьи 7 федерального закона № 106‑ФЗ, выданы предприятиям оптовой и розничной торговли. На втором месте с 21,3 процента – предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением. За ними идут гостиничный бизнес и общественное питание – 12,2 процента.

На эти же отрасли приходятся и наибольшие объемы ссудной задолженности по проведенной реструктуризации: на предприятия торговли – 49 процентов, гостиничный бизнес и предприятия общественного питания – 19,7 процента, компании, занимающиеся транспортировкой и хранением, – 18,2 процента.

И о физических лицах. Банк России провел опрос 75 кредитных организаций о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредитных каникул, за период с 20 марта по 26 августа. За это время от заемщиков поступило 2,7 миллиона обращений об изменении условий кредитного договора, из которых удовлетворено было 1,6 миллиона на общую сумму 734 миллиарда рублей.

За две недели – с 13 по 26 августа — от физических лиц поступило примерно 67 тысяч заявлений на реструктуризацию. Это на 7 тысяч меньше, чем за две предшествующие недели.

По состоянию на 26 августа банками получено свыше 370 тысяч требований о предоставлении кредитных каникул в рамках 106-го федерального закона. Количество удовлетворенных требований на ту же дату составило 205,1 тысячи, или 57,9 процента от всех рассмотренных. Банками предоставлены кредитные каникулы по договорам на общую сумму свыше 81 миллиарда рублей.