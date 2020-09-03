Дело труба!

По 450 миллионов рублей ежегодно будут вкладывать энергетики в замену магистральных трубопроводов областного центра. Эти цифры закреплены в соглашении о повышении надежности теплоснабжения

В среду его подписали в Мурманске губернатор Андрей Чибис, управляющий директор ПАО «ТГК-1» Вадим Ведерчик и генеральный директор АО «Мурманская ТЭЦ» Станислав Назаров.

Документ предусматривает повышение энергоэффективности и надежности работы тепловых сетей АО «Мурманская ТЭЦ» за счет масштабной программы их замены. Стороны будут ежегодно актуализировать показатели программы на период до 2023 года включительно. Но каждый год должно будет реконструироваться не менее пяти процентов от общей протяженности теплосетей.

Важно, что эти работы не повлекут за собой дополнительный рост тарифов для потребителей. Их финансирование будет осуществляться за счет экономии расходов на приобретение топлива.

— Большинство наших сетей служат уже много десятилетий, — сообщил журналистам Андрей Чибис. — Наша задача состоит в том, чтобы увеличить объем их замены. Соглашение, которое мы подписали, позволяет нам, увеличивая тариф в пределах имеющихся ограничений, дать возможность компании инвестировать в модернизацию сетей средства, сэкономленные при правильной организации закупок. Это 450 миллионов рублей в год или замена пяти процентов сетей ежегодно, начиная с 2022 года, в 2021 году – более двух процентов.

— Для компании такое решение – большой плюс, — отметил Вадим Ведерчик. — Эта схема позволяет существенно повысить качество теплоснабжения потребителей. В ближайшие годы мы будем перекладывать в основном большие магистральные сети, аварийное отключение которых могло бы сказаться на десятках и сотнях тысяч горожан.

АО «Мурманская ТЭЦ» является дочерним предприятием ТГК-1. Она обеспечивает теплом и горячей водой около 75 процентов потребителей Мурманска. В составе предприятия три источника теплоснабжения: ТЭЦ в центральной части города, а также Южная и Восточная котельные.

С 2018 по 2020 годы АО «Мурманская ТЭЦ» уже реализовало серьезный проект по обновлению теплосетей в центре города. За три года были заменены около трех километров магистралей по улицам Перовской, Дзержинского, Шмидта, Книповича, проспектам Ленина и Кирова.