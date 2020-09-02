Чем привлечь людей на Север?

Проектный офис развития Арктики» (ПОРА) и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) провели совместное заседание дискуссионного клуба

Еще один пакет

Темой для обсуждения стал анализ мер поддержки работников Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) и тех, кто планирует туда переехать. Агентство в настоящий момент разрабатывает проект Программы преференций для жителей Арктической зоны РФ. Для ее подготовки тюменским научно-техническим центром «Перспектива» проведена прикладная исследовательская работа по анализу существующих мер поддержки и программ для жителей АЗРФ и работников, планирующих переезд сюда, с предложением повышения их эффективности. Эту работу и влияние северных льгот на развитие рынка труда в АЗРФ и обсудили на конференции.

Тема эта, подчеркнул координатор экспертного совета ПОРА Александр Воротников, крайне важна, потому что система поддержки в настоящее время крайне запутана, а различных программ очень много. Скажем, то же предоставление жилья – от переселения из ветхих и аварийных домов до выделения служебных квартир учителям и врачам. Кто этим только ни занимается. Финансовые потоки путаются, средства федерального и региональных бюджетов подчас распыляются.

Как сообщил заместитель генерального директора по делам Арктики АРЧК Иван Ефимов, в настоящее время есть поручение Минвостокразвития по аналогии с уже принятым арктически пакетом законов по поддержке бизнеса разработать законодательный пакет мер поддержки работников в Арктике.

Для изучения различных аспектов при выполнении этой задачи в ряде приполярных регионов, включая Мурманскую область, прошло так называемое глубинное интервьюирование должностных лиц, чье мнение может считаться авторитетным.

— Состав опрошенных экспертов позволяет говорить о репрезентативности анализа и его практичности, — подчеркнул Ефимов.

Чемоданные настроения

Об общих тенденциях, выявленных при анализе ситуации в обсуждаемой теме, рассказал директор научно-технического центра «Перспектива» Виктор Пить. По его мнению, к мерам поддержки работников в северных регионах нет комплексного подхода. Существуют лишь изолированные отраслевые векторы. Скажем, во многих регионах говорили о необходимости увеличения суммы поддержки по программе «Земский доктор». А в числе проблем, которые мешают привлечь кадры, назывались плохая транспортная доступность, высокая стоимость услуг и перевозок.

Профессор Петрозаводского государственного университета, доктор политических наук Мария Питухина сообщила некоторые результаты опросов молодежи, которые университет совместно с финскими коллегами проводил в нескольких субъектах Российской Федерации и провинциях Финляндии.

Скажем, в структуре населения Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского округов, а также Мурманской области мало молодежи. В 2018 году в нашей области и других регионах российской Арктики было опрошено свыше пятисот респондентов. В основном студенты и старшие школьники. Оказалось, что молодые люди в большей степени удовлетворены такими показателями своей жизни, как семейное счастье, здоровье, жилищные условия, досуг и отдых. И в этом, пожалуй, юный возраст сыграл свою роль. А вот не устраивает молодежь благоустройство территорий, экологическая обстановка, неуверенность в завтрашнем дне и уровень доходов.

— Около 40 процентов опрошенной молодежи Мурманска хотели бы уехать в Москву и Санкт-Петербург, — отметила Мария Питухина. — В августе 2019 года мы подтвердили эти результаты во время экспедиции на Кольский полуостров.

Молодежь АЗРФ, по ее мнению, нуждается в программах помощи в трудоустройстве, а также получении жилья и различных субсидий.

Не деньги, а инфраструктура

А вот член экспертного совета ЭЦ ПОРА, советник по правовым вопросам ООО «Лексар Про» Жанна Манкулова не считает прямую финансовую помощь работающим на Севере и приезжающим сюда достаточно эффективной мерой поддержки.

— Малому и среднему предпринимательству уже помогали, а теперь нет ни того, ни другого, — сказала Манкулова.

Нужно, по ее мнению, формулировать привлекательные условия по инфраструктуре: жилье, образовательные и медицинские учреждения, физкультурно-спортивные комплексы и так далее.

— Проделана большая работа, но хотелось бы придать ей большую методологическую стройность, — высказал свое мнение вице-президент Национальной Гильдии профессиональных консультантов, ведущий научный сотрудник РАНХиГС Вячеслав Марача.

При этом Марача выделил четыре принципа: комплексность, системность, адресность и гибкость. Скажем, строить фельдшерско-акушерские пункты, которые одновременно будут служить жильем для медработников. Вот вам и комплексный подход.

Меры поддержки должны быть четко разграничены: это делает Федерация, это – регион, а это – муниципалитет. А еще приезжающие на Север не должны получать какую-то поддержку (подъемные, жилье и так далее), которая не предоставляется уже работающим здесь специалистам аналогичной квалификации. Иначе это раздражает и демотивирует коренное население, стимулирует его отток из региона.