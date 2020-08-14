Всё возможно в Печенгском районе

Секретами успешного бизнеса поделились с жителями Печенгского района предприниматели из разных регионов России

Альтернатива для поселка

Разговор в прямом эфире открыл серию онлайн-встреч «Деловая среда», организованную при поддержке конкурса беспроцентных займов компании «Норникель».

Предыстория проекта такова: осенью прошлого года было объявлено о планируемом закрытии технологически устаревшего плавильного цеха в Никеле. Помимо масштабной программы по поддержке сотрудников возникла потребность в альтернативных путях развития самого поселка. Так была создана новая стратегия социально-экономического развития территории, одним из звеньев которой стал конкурс беспроцентных займов.

Оператором конкурса выступает АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа». Организатором, как уже было сказано, – ПАО «ГМК «Норильский никель». Если бизнес-идея будет соответствовать критериям конкурса и жюри посчитает, что она перспективна и жизнеспособна, компания «Норникель» выделит на ее развитие до 30 миллионов рублей.

Встречи по средам

— Это замечательная возможность получить заемные средства для создания и развития своего бизнеса, — поделился директор «Второй школы» Андрей Фоменко. — Однако отличительная особенность нашего района в том, что большого опыта, как заниматься бизнесом, здесь нет.

Восполнить пробел призвана «Деловая среда». Встреч будет четыре. Первые три посвятят последовательно торговле, экологии и туризму. На них пригласили практикующих бизнесменов и экспертов, которые помогу понять, как сделать успешный и прибыльный проект. Направления выбраны неслучайно: для победы в конкурсе бизнес должен соответствовать одной из этих сфер. На заключительной лекции акцент сделают на маркетинге.

Встречи проходят каждую среду по 2 сентября. Первая состоялась вчера и была посвящена в основном торговле.

Ищите человека!

Елена Бриненко руководит в Калуге имидж-студией «Краски времени». В индустрии красоты она с 1994 года. Никель, конечно, не Калуга – поселок маленький. Но, по мнению Елены, вести бизнес можно везде, где есть люди.

— Сначала задумайтесь, нравится ли вам делать людей красивыми, — посоветовала она тем северянам, кто захочет пойти по ее стопам. — Это базовый вопрос, который человек, желающий открыть салон красоты, должен себе задать. Если да, то есть смысл идти дальше. Начать можно даже не с салона, а с небольшой студии. Сейчас, в условиях пандемии, один из главных вопросов – безопасность: маски, перчатки, дезинфекция. Именно слово «безопасность» можно сделать своим слоганом. А еще людям после изоляции очень хочется приятного общения в каком-нибудь красивом месте…

Скромное обаяние франшизы

Максим Горнаев – владелец франшизы гастрономического пространства «Сырный сомелье» в Мурманске. Приехать в маленький город или поселок и увидеть там знакомую столичную вывеску, уверен он, это хорошо. В этом обаяние франшизы.

— У меня приход в бизнес не совсем стандартный, — продолжил Максим. — Долгое время я занимался, да и сейчас продолжаю заниматься юридическим консалтингом. Начать с франшизы, наверное, проще. На начальном этапе вы получите определенный набор инструментов. Но франшиза не панацея. Вам должен быть интересен этот бизнес. Необходимо также оценить нишу и риски. Особенно в таком маленьком поселке, как Никель. Но все побеждают хороший подход и доброжелательное отношение к покупателю.

«Леди GaGa» из Петербурга

Елена Экку – со-основательница крупнейшей в Петербурге сети магазинов настольных игр «GaGa Games».

— Десять лет назад эта идея была весьма необычна, — призналась она. — У нас тогда родился ребенок, в стране был кризис. И тут друг подарил нам настольную игру. А в них в России тогда почти никто не играл. Нам показалось, что это очень это хорошее развлечение. Все, что мы делали, было преодолением. Но мы выжили, начав с собственных небольших сбережений. Достать денег на начальном этапе – это, кстати, огромная проблема. Поэтому, когда я услышала о конкурсе беспроцентных займов, мне сразу захотелось приехать к вам.

Кофе, кофе, больше кофе

— Беспроцентные кредиты? Дайте два! — подхватил Николай Готко, один из учредителей пяти уютных кофеен и винного бара в Петербурге.

В 2002 году он приехал в Северную столицу из Анапы. Жизнь сложилась так, что начал работать бариста в сетевой кофейне. Попутно закончив два вуза, проработал там десять лет. Прошел все ступеньки карьерной лестницы до главного технолога компании.

— И в 2012 году мы с приятелем и решили, что открываем свою кофейню, — подвел итог Николай.

И то сказать: о кофе к тому времени он знал всё!

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