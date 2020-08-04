Витино ждет перезагрузка

Через два года грузооборот порта должен достигнуть четырех миллионов тонн

Витино – один из интереснейших проектов для Кандалакшского района и всей южной части Мурманской области. У порта и нефтебазы в поселке Белое Море своя непростая история и целый шлейф сложностей.

В свое время местная нефтебаза и порт «Витино» использовались для экспорта нефти и нефтепродуктов, поступающих по железной дороге. Порт имеет железнодорожное сообщение с Мурманском и Санкт-Петербургом.

В начале двухтысячных годов «Новатэк» даже провел модернизацию порта. Но затем перевел грузопоток газового конденсата на свой терминал в Усть-Луге. А объем перевалки в «Витино» постепенно сокращался, пока не достиг тех отметок, когда порт перестал быть интересен ресурсным компаниям. Перевалка грузов была прервана шесть или семь лет назад.

И вот почти уже забытый комплекс на юге полуострова вновь хотят запустить в дело. В конце минувшей недели губернатор Андрей Чибис провел совещание, как принято говорить, с заинтересованными лицами по вопросу реализации проекта «Витино: морской порт и нефтебаза». Проект нешуточный: он предусматривает инвестиции в объеме более 2,3 миллиарда рублей и создание свыше 200 новых рабочих мест.

— Мы начинаем серию дискуссий и рабочих совещаний с потенциальными резидентами Арктической зоны, — сообщил глава региона. — Мы рассчитываем, что проекты, которые находятся в высокой степени готовности, оперативно смогут получить весь набор преференций, предусмотренных недавно принятым «арктическим» пакетом законов, и перейти к активной стадии реализации.

Как сообщил представитель ООО «Норд Стар», которое выступает инвестором, уже проведена большая работа по выводу предприятия из кризиса. Впереди модернизация всей портовой инфраструктуры: железнодорожного фронта, нефтебазы, морского грузового фронта. Запустить проект предполагают в 2022 году.

— Я рассчитываю, что подходы нынешнего инвестора позволят в сжатые сроки перезагрузить проект, — отметил Андрей Чибис.

На первом этапе планируется организовать перевалку не менее четырех миллионов тонн нефтепродуктов в год. Однако «Норд Стар» также претендует на грузы компаний «ФосАгро» и «Акрон». Потенциально это еще около пяти миллионов тонн.

— Мы считаем, что проект вполне реалистичен, — поделилась с журналистами заместитель губернатора Ольга Кузнецова. — Подготовительная работа велась на протяжении всего последнего года. Проект имеет четкую финансовую модель. В порту будут работать четыре причала. Уже имеются соглашения с грузовладельцами – это экспортная нефть, транспортировка которой в том числе предполагается и по Северному морскому пути. Но самое главное, что волнует нас, – это создание более двухсот новых рабочих мест. Для поселка это очень важно.