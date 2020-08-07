Ситуация с пеной у рта

В Мурманской области бешенство не регистрировалось с 1989 года. Однако есть риск его заноса с территории других областей

В 2019 году в нашей стране был зарегистрирован 1181 неблагополучный по бешенству пункт (больше всего таких было в Московской области), где заболело 1274 животных.

С начала текущего года по данным ФГБУ «Центр ветеринарии» на территории Российской Федерации зарегистрировано 734 населенных пункта неблагополучных по бешенству животных. Наибольшее их количество – в Центральном и Приволжском федеральных округах. Кроме того, по информации в СМИ, в начале года в Калужской области от этого заболевания скончалась женщина. После укуса диким животным она не обратилась за медицинской помощью.

Бешенство характеризуется абсолютной летальностью и повсеместным распространением. Это острое вирусное инфекционное заболевание до сих пор остается одной из важнейших проблем, как ветеринарии, так и здравоохранения.

Опасность заноса на территорию региона вируса бешенства, уточняют специалисты территориального управления Россельхознадзора, состоит с том, что некоторые владельцы домашних животных не прививают от него своих питомцев, а потом вывозят их на территории неблагополучные по этому заболеванию.

К вирусу бешенства чувствительны все виды теплокровных животных. Однако повышенной восприимчивостью отличаются дикие представители семейства собачьих (лисицы, волки, шакалы) и куньих, грызуны многих видов, а также домашние кошки. Менее восприимчивы люди, собаки, рогатый скот и лошади.

Различают эпизоотии природного типа, когда болезнь распространяют дикие плотоядные, и городского, когда источниками вируса и распространителями болезни являются бродячие собаки и кошки.

Проникновение вируса бешенства в организм происходит через укус, либо при попадании на поврежденную кожу или слизистые оболочки. У человека наиболее опасными считаются укусы и ослюнения в районе лица, шеи, головы и кистей рук. Из этих мест вирус способен быстрее мигрировать в головной мозг, вследствие чего развитие заболевания происходит очень быстро.

Вообще говоря, продолжительность инкубационного периода при бешенстве составляет от нескольких дней до нескольких лет. У лисиц, скажем, он может достигать 275 дней. Наиболее характерными симптомами заболевания у животных являются повышенная возбудимость, неспровоцированная агрессия или параличи, слюнотечение, нарушение координации движений.

У человека бешенство проявляется деменцией, общей слабостью, тошнотой, рвотой, покраснением в области укуса, потливостью. Отмечаются также галлюцинации, трудности при глотании, спазмы лицевых мышц, рта и шеи, продолжительное слюнотечение, нарушение координации движений. Заболевание сопровождается лихорадкой и заканчивается смертью.

Подобная перспектива, понятное дело, никого не устраивает. Поэтому территориальное управление Россельхознадзора в очередной раз напоминает: вакцинация животных является одним из основных и весьма эффективным способом предотвращения заболевания бешенством. Все владельцы домашних животных в обязательном порядке должны подвергать своих питомцев своевременной ежегодной вакцинации.