Объявлен конкурс для блогеров и авторских медиа

Почему по данным переписей замужних женщин оказывается больше, чем женатых мужчин? Что такое домохозяйство? Когда появились переписи и зачем они нужны? Об этих и других увлекательных темах расскажут участники конкурса Всероссийской переписи населения (ВПН) для блогеров и авторских медиа. Конкурс стартовал 1 августа и продлится до 15 декабря, а его победители получат денежные призы.

О старте конкурса на создание проектов, популяризирующих ВПН и статистику в целом в медиа и социальных сетях, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов объявил на конференции для блогеров и журналистов «Просто о сложном. Интеллектуальный контент в новых медиа».

В конкурсе могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет, ведущие тематическую страницу или выпускающие подкаст на любой из онлайн-площадок (YouTube, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, LiveJournal, Яндекс.Дзен, Instagram, Habr, Pikabu, Tik-Tok), а также на собственном сайте и не имеющие лицензию СМИ.

Тематика конкурса широка: история переписи населения в России и мире, значение переписи для социального и экономического развития страны или отдельного региона, города, района, села, новый цифровой формат предстоящей переписи, ее итоги, их использование, а также авторские темы.

Его участники должны представить медиаплан проекта с подкастами, инфографикой, полнотекстовыми материалами, репортажами, видеороликами, анимированной графикой, интервью, документальными фильмами, специальными проектами на странице в соцсетях или онлайн-медиа на русском языке, популяризирующие Всероссийскую перепись населения и статистику.

Подать заявку для участия в конкурсе можно до полудня 1 сентября. Ее следует направить на электронную почту blogs@strana2020.ru. Участники имеют право размещать отдельные материалы на облачных хранилищах и предоставлять ссылки для доступа к ним.

На втором этапе творческого состязания, который пройдет со 2 по 15 сентября, экспертное жюри рассмотрит проекты. Победители будут объявлены 16 сентября на сайте переписи (strana2020.ru) и на ее страницах в социальных сетях.

Подготовка и оформление документации, а также вручение премий для реализации отобранных проектов пройдут с 17 сентября по 5 октября. С 6 октября по 3 декабря – период реализации проектов-победителей. А в декабре состоится оценка уже реализованных проектов и вручение призов.

Конкурсные работы будут разбиты на 6 групп в зависимости от стоимости реализации проекта и площадки участника. Авторы лучших реализованных работ в каждой из групп получат призы: за первое место – 30 тысяч рублей, второе – 20 тысяч и третье – 10 тысяч рублей.

Информация об условиях и правилах проведения конкурса Всероссийской переписи населения для блогеров и авторских медиа размещается на сайте ВПН-2020 и официальных страницах Всероссийской переписи населения в социальных сетях.