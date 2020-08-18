Прощай, дистанционка…

Подведение итогов сдачи в регионе ЕГЭ подтвердило, что дистанционное обучение в конце минувшего учебного года не повлияло на качество знаний юных северян. Доля набранных ими высоких баллов (81 и более) выросла, а 28 ребят получила на экзаменах максимум – 100 баллов

Эти данные прозвучали на оперативном совещании в правительстве области. Вчера его провела первый заместитель губернатора Оксана Демченко. Андрей Чибис, сообщила она, продолжает свой краткосрочный отпуск. Но уже на следующей неделе глава региона вернется на рабочее место.

Урок Победы вместо линейки

Школьную тему продолжила министр образования и науки Анна Головина. Учеба, подчеркнула она, начнется в традиционном формате, но с соблюдением всех санитарных требований. При входе школьников и педагогов будет ждать термометрия. А время начала первого урока станет ступенчатым, чтобы избежать скученности. В школах обеспечат проветривание помещений и обеззараживание воздуха. 147 миллионов рублей выделено на покупку одиннадцати тысяч рециркуляторов воздуха и более одной тысячи термометров. С 1 по 14 сентября в каждой школе будет дежурить медицинский работник.

И еще: традиционных линеек 1 сентября не будет. Вместо них педагоги проведут в классах уроки Победы. В сфере образования в Мурманской области действуют около пятисот организаций. Более 80 тысяч школьников сядут за парты, 47 тысяч малышей отправятся в детские сады.

О ходе реализации мероприятий стратегического плана «На севере – жить» в Кандалакшском районе отчитался на совещании глава района Михаил Павлов. Судя по докладу, делается там немало. В Кандалакше создается речная набережная, оборудуется детский минитехнопарк «Квантолаб», ремонтируются учреждения образования. В Алакуртти будут строить детский сад на 75 мест.

Думают в районе и о физкультуре со спортом. Модернизируют стадионы «Локомотив» и «Металлург», готовят документацию к планируемому в 2021-2022 годах строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. За два года введено в строй 4 детских и 5 спортивных площадок.

Ведется масштабная работа по ремонту дорог. За последнее время обновлено более 70 тысяч квадратных метров асфальта. Сейчас фактически заново строится автоподъезд к селу Алакуртти.

— Наша задача реализовать потенциал Кандалакшского района по увеличению туристического потока, — констатировал Михаил Павлов.

Темп заболеваемости снизился

Доля выздоровевших, сообщила и.о. министра здравоохранения Инга Анискова, в Мурманской области достигла 76 процентов от общего числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Прирост по этому показателю за прошедшую неделю составил 4 процента. Темп заболеваемости снизился за этот же период на 40 процентов.

Свободна, продолжила она, почти половина коечного фонда, выделенного для лечения больных COVID-19. Под наблюдением врачей лечатся на дому 1773 человека с бессимптомной или легкой формами заболевания.

В регионе работают 10 патронажных и 46 бригад скорой медицинской помощи. Бесплатными лекарствами обеспечено 2124 пациента. На полную мощность функционируют три лаборатории, которые провели уже более 206 тысяч исследований на коронавирус.

— В целом ситуация находится под контролем, — подвела итог Инга Анискова.

Оксана Демченко отметила важность снижения в регионе заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Всю прошедшую неделю ежедневный прирост удерживался в районе 70 человек. И это серьезное достижение. В условиях спокойной эпидемиологической обстановки власти готовят решение о снятии отдельных ограничений на этой неделе.

Стабилизации ситуации, продолжила Демченко, помогает помощь крупных промышленных предприятий региона. Так, благодаря компании «Норникель» в Мончегорске создано и укомплектовано медицинским оборудованием отделение по лечению коронавирусной инфекции. Также отремонтирована лаборатория для тестирования, появилась новая кислородная станция. На приобретение противовирусных препаратов компания выделила более 6 миллионов рублей. Сейчас 9 миллионов поступили на ремонт компьютерного томографа в Мончегорской ЦРБ.

Дождь идет – лес не горит

За прошедшую неделю лесных пожаров на территории Мурманской области зафиксировано не было, действующие также отсутствуют. С 12 августа ограничения на посещения лесов сняты. Эти отрадные новости сообщила министр природных ресурсов и экологии Анна Багрова. А благодарить за них нужно в первую очередь установившуюся холодную и дождливую погоду.

За отчетный период, продолжила Багрова, проведено 22 рейда на землях лесного фонда региона. Выявлено 6 нарушений, вынесено 4 постановления о назначении административных наказаний.

О ситуации с отловом бездомных животных доложил председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин. За первое полугодие, сообщил он, отловлено 1215 животных. Из них стерилизованы и возвращены в места обитания 850, пристроены новым владельцам 67, остальные находятся в приютах. Агрессивные братья наши меньшие, напомнил докладчик, должны содержаться в приютах пожизненно, так что стоит вопрос об их строительстве в муниципалитетах.

Все четвероногие ребята, продолжил Касаткин, чипированы и вакцинированы против бешенства. По его мнению, число бездомных животных в регионе снижается. И еще: за отчетный период полиция провела 254 проверки по жалобам граждан. Бдительным северянам мешает лай, их также шокирует выгул собак без намордников.

На вчерашнем совещании власти обсудили ход летних ремонтных работ и мероприятий по благоустройству. Что касается дорог местного значения, то, как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин, на этот год запланирован ремонт 95 улиц. На это выделено около 670 миллионов рублей. В основном это средства областного дорожного фонда и регионального бюджета. 54 улицы уже отремонтированы.

В этом году, напомнил министр градостроительства и благоустройства Михаил Кудряшов, должно быть обустроено 240 территорий у многоквартирных домов и 15 общественных пространств. Завершение в срок всех работ у министра сомнений не вызывают. До конца месяца его ведомство должно сформировать адресный перечень объектов уже на будущий год.