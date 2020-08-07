Пора подтвердить размер

В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содержатся сведения о 25 тысячах налогоплательщиках Мурманской области. 10 тысяч из них являются юридическими лицами и 15 тысяч – индивидуальными предпринимателями.

Реестр ежегодно формируется автоматически на основании сведений налоговой отчетности (в том числе по спецрежимам), которую организация или предприниматель представляли в налоговые органы за предшествующий календарный год, информации из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также иных данных, поступивших в ФНС России. Иначе говоря, представлять какие-либо отдельные документы для включения в реестр не требуется.

Однако, напоминает пресс-служба управления ФНС по Мурманской области, следует помнить, что сведения о предпринимателях и организациях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (за исключением вновь созданного бизнеса), налоговая служба вносит в реестр ежегодно 10 августа на основании имеющихся у нее данных.

Это значит, что, если юридические лица или индивидуальные предприниматели не представили сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год или налоговую отчетность, позволяющую определить величину их дохода, полученного за тот же период, ФНС сведения о них в реестр в текущем году не внесет.

Согласно Налоговому кодексу, представление большей части необходимой отчетности приходится на период с марта по май. В этом году своим постановлением от 2 апреля № 409 Правительство России продлило его для компаний и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших от пандемии новой коронавирусной инфекции, на три месяца.

Но и новые сроки уже проходят. Чтобы с 10 августа не быть исключенными из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, бизнесу следует поторопиться.