Пополнили казну

За шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба областного управления ФНС, налогоплательщики Мурманской области перечислили в консолидированный бюджет региона почти 35 миллиардов рублей.

46 процентов этой суммы составил налог на доходы физических лиц, 36 процентов – налог на прибыль организаций.

Налоговые органы отмечают значительный прирост поступлений платежей за природопользование. Организации и индивидуальные предприниматели Кольского края уплатили 915 миллионов рублей налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами, что на 16,6 процента выше уровня поступлений за аналогичный период 2019 года.

В структуре поступлений имущественных налогов наблюдается рост поступлений по транспортному налогу организаций в 1,5 раза.

Поступления доходов по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование сохраняют в нашей области привычные темпы роста. За шесть месяцев текущего года перечисления составили 22,4 миллиарда рублей, что на 4,8 процента выше поступлений соответствующего периода прошлого года.

В Пенсионный фонд Российской Федерации поступило 16,7 миллиарда рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование – почти 4 миллиарда рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование – почти 2 миллиарда рублей.

Наибольший рост отмечен по платежам в Фонд социального страхования Российской Федерации – показатель увеличился в 3,6 раза.