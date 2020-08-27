Подружиться с природой и… заработать

Уже более сотни заявок поступило на конкурс беспроцентных займов, который организует для жителей и потенциальных предпринимателей Печенгского района компания «Норникель», его оператором выступает АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа»

Поверь в себя

Для победы в конкурсе бизнес должен соответствовать одной из трех заявленных тем – торговля, туризм и экология. Если жюри посчитает, что предложенная идея перспективна и жизнеспособна, компания «Норникель» выделит на ее развитие до 30 миллионов рублей. Тем, кто еще только планирует принять участие в конкурсе, стоит поторопиться – прием заявок закончится 15 сентября.

Чтобы помочь начинающим и будущим предпринимателям поверить в себя, организована серия онлайн-встреч «Деловая среда». Первые две были посвящены торговле и туризму. Темой третьей стала экология.

— «Бизнес среда» набирает обороты, число людей, в ней участвующих, возрастает. И это не может не радовать. Это говорит об их желании начать и развивать свой бизнес. Я надеюсь, что тот опыт, который есть у спикеров, поможет участникам понять, что и как необходимо сделать, — подчеркнул директор ЦСП «Вторая школа» Андрей Фоменко.

Спасем одежду?

— Сегодня люди вкладывают энергию и средства в те проекты, где есть мощная экологическая составляющая. Скоро без этого просто невозможно будет работать, — уверена Наталья Галечьян.

Наталья – генеральный директор проекта «Благотворительные магазины «Спасибо!». Он действует в Петербурге уже десять лет. И очень активно развивается.

В проходных местах, торговых центрах, например, стоят контейнеры, где можно оставить ненужную одежду. После сортировки 60 процентов вещей сразу передается на благотворительность. Остальная одежда идет на обработку для дальнейшей продажи.

— Мы зарабатываем на том, что люди без нас просто выбросили бы, — уточнила Наталья Галечьян. — Спасаем в месяц более ста тонн одежды!

Благодаря этому решаются сразу несколько социальных проблем: люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают бесплатно вещи, обеспечена занятость 70 сотрудников компании, в числе которых есть инвалиды.

— Но мы еще и зарабатываем на этом деньги. Проект с экономической точки зрения вполне успешный, — подчеркнула Наталья. — Часть прибыли перечисляем в благотворительные фонды.

Социальный предприниматель из Норильска Екатерина Галайда основала благотворительный магазин «ShandyCandy». Во многом за основу был взят опыт магазинов «Спасибо!».

Екатерина рассказала, что работала в благотворительном фонде. Но постоянных спонсоров в Норильске немного. Зато каждый день приходили люди и приносили разные вещи. Так и возникал идея магазина. Год назад Галайда приняла участие в инвест-сессии «Школы социального предпринимательства», организованной «Норникелем» в Красноярском крае, и получили поддержку компании.

Сбор вторсырья по-новому

Александр Широбоков, основатель проекта «Переработкинская», по его собственным словам, начал свой бизнес случайно. Он занимался глубокой переработкой пластика, собранного на одном из мусорных полигонов Петербурга.

С начала прошлого года открыл собственный пункт приема вторсырья, куда можно много чего сдать. Есть склад, в него стекаются большие товарные партии от крупных клиентов. Есть пункт приема для населения. Есть и услуга «Эковывоз», когда машина по заказу приедет к вам домой или на производство и заберет вторсырье. В общем, логистика «Переработкинской» проста: отходы покупают, сортируют, прессуют, а потом продают перерабатывающим предприятиям.

— А контактами таких крупных переработчиков поделитесь? — поинтересовались у Александра участники разговора.

Широбоков готов. Тайн из своих контрагентов он не делает.

— А отношения с региональным оператором по обращению с отходами, как они у вас складываются? — последовал еще один вопрос с подвохом.

— Да никак не складываются, — ответил Александр. — Сбор отходов пятого класса, которым занимается «Переработкинская», не требует лицензирования.

Зачем и как экологизировать бизнес, рассказала участникам встречи Ирина Гесс из Екатеринбурга. Она уже пять лет руководит проектом «ЭкоОфис».

Что такое экобизнес? Это магазины, где продают товары без пластиковой упаковки, компании по переработке вторсырья, крупные заводы, которые следят за сохранением окружающей среды. Но, по мнению Ирины, экологичным может быть любой бизнес.

Сегодня это не только тренд на рынке, но и преимущество перед остальными, прямая выгода. Скажем, улучшая производственные процессы, мы тем самым сокращаем потребление материалов или энергии. А переходя к более глубокой переработке сырья, уменьшаем вредные выбросы.

А еще, конечно, репутация! Ведь сегодня все больше людей и компаний обращают внимание на экологию, приветствуя партнеров, дружественно относящихся к природе.