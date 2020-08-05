Пейзаж после битвы

Что ждет предпринимателей Арктических регионов, когда коронавирус отступит

Российские регионы постепенно выходят из режима ограничений: в некоторых субъектах уже открываются летние веранды, магазины и парикмахерские, где-то требования к горожанам и предпринимательскому сообществу пока остаются строгими.

Как региональный бизнес перенес период изоляции, всем ли удалось выжить и с какими трудностями приходится сталкиваться сейчас? Эти и другие вопросы представители деловых кругов и власти обсудили на конференции, организованной информационно-аналитическим центром Проектного офиса развития Арктики (ИАЦ ПОРА) в Санкт-Петербурге. Наибольшую активность в дискуссии проявили мурманчане.

Областной центр и регион в целом, отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области Елена Тихонова, до конца еще не вышли из ограничительных мер. Помимо реализации федеральных мер поддержи, региональное правительство приняло существенный региональный пакет, который позволяет бизнесу выжить.

— По данным на 10 июля по сравнению с началом года число субъектов малого и среднего предпринимательства, регистрируемых Федеральной налоговой службой, выросло в нашем регионе на 259 единиц. Эти цифры обнадеживают. Большие надежды мы возлагаем на недавно принятый «арктический» пакет законов, — сообщила Елена Тихонова.

Предприниматель из Мурманска Татьяна Хоняк не была столь оптимистична. По ее мнению, принимаемые меры поддержки несопоставимы с разрушительными последствиями режима ограничений для бизнеса. Выдержать аренду и оплату ЖКХ за их счет невозможно. Очень большое число предпринимателей Мурманска, утверждает Татьяна Хоняк, закрылись или мигрировали в другие регионы.

— Предприниматели нашего региона очень активные, они находят способы донести свою информацию до власти, — вступил в разговор руководитель центра поддержки предпринимательства Мурманской области Артем Марышев. — Губернатор прекрасно это знает и понимает. И в период пандемии коронавируса списки ОКВЭД пострадавших отраслей постоянно дополнялись, чтобы как можно большее число предпринимателей получали региональные меры поддержки.

Как коронавирус повлияет на предпринимательство в Арктике в целом, особенно на малый и средний бизнес? На этот вопрос организаторов конференции ответил доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН, профессор Высшей школы управления и бизнеса СПбПУ Петра Великого, заместитель председателя общественного совета комитета по делам Арктики при правительстве Санкт-Петербурга Алексей Фадеев.

— Развитие Арктики как таковой не может определяться только законом рынка, — подчеркнул он. — Безусловно, необходима протекционистская политика в отношении малого и среднего предпринимательства со стороны государства.

Сегодня, напомнил Алексей Фадеев, Арктическая зона Российской Федерации дает 25 процентов экспорта страны и почти 15 процентов ее валового внутреннего продукта. И более 70 процентов местных предприятий представляют малый и средний бизнес. При реализации крупных проектов в сфере минерально-сырьевого комплекса и энергетики до 80 процентов работ приходится на поставщиков и субподрядчиков, снабжающих крупный бизнес всем необходимым. Возникает индукция внутреннего спроса, расходящаяся, как круги по воде. При этом доходы от этих услуг часто вдвое превышают таковые от продажи углеводородов. Иначе говоря, работающий крупный бизнес вытянет на себе и малый.

— Это не только возможность, но и реализованная линия поведения для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые организуют сервисное кольцо вокруг крупных арктических проектов, — поддержала Алексея Фадеева генеральный директор АНО «Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» Ольга Буч. — У нас в Ассоциации около ста предприятий. И примерно 60 процентов из них представляют малый бизнес. Мы активно работаем с Центром строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк Мурманск». Провели уже несколько Дней подрядчика, в рамках которых малый и средний бизнес презентует свои возможности представителям «Новатэк», а те рассказывают о своих потребностях. За последние два года около 30 процентов участников этих Дней получили подряды на этом проекте. В период пандемии он, кстати, не останавливался.

И все же: приведет ли пандемия коронавируса к дальнейшему оттоку деловой активности и населения из приполярных регионов?

— Текущая статистика говорит, что отток населения из нашего региона не остановлен. Мы являемся донорами рабочей силы для Санкт-Петербурга и Москвы. И коронавирус может послужить еще одним фактором, который негативно повлияет на этот процесс. Скажем, регион потерял часть туристического потока, включая его азиатскую составляющую. Так что мой ответ – да, — высказала свое мнение Елена Тихонова.

Тему туризма продолжил Артем Марышев. Сейчас разрабатываются меры по привлечению в регион внутреннего туризма. Однако, по мнению Марышева, он не заменит турпоток из Китая и других азиатских стран.

— Серьезного увеличения внутреннего турпотока пока не заметно, — подчеркнул он. — Но со временем отрасль может адаптироваться, регион очень недооценен туристами.