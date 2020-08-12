От цифр — к цифровой экосистеме

В апреле будущего года состоится первая в истории России цифровая перепись населения

О том, как новый формат главного статистического события десятилетия обеспечит не просто мгновенный доступ к результатам опроса, но и возможность оперативно формировать разнообразные сводки данных по интересующему региону или конкретным характеристикам населения, руководство Росстата рассказало на пресс-конференции.

Апрель разделят на три этапа

Оперативность и гибкость использования изначально оцифрованных данных ускорят корректировку социальной политики, национальных проектов и государственных программ. Благодаря применению новых технологий в два раза сократится срок предоставления результатов переписи.

Сама перепись, как сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов, будет разделена на несколько этапов. Первый – Интернет-перепись. Он пройдет с 1 по 22 апреля. В этот период граждане смогут самостоятельно заполнить переписные листы на портале Госуслуг. Причем переписать можно будет не только себя, но и все домохозяйство. С 1 по 26 число будут работать переписчики, которые пойдут по квартирам и домам. А с 27 по 30 апреля состоится выборочный контрольный обход.

— Подведение итогов новой цифровой переписи пройдет быстрее, — сообщил Павел Смелов. — Первые результаты мы получим уже в октябре: численность населения, ряд других характеристик. Окончательные итоги подведем в конце 2022 года. До этого будем выдавать различные наборы данных по мере их готовности. Массив огромный, много разрезов, поэтому на окончательные результаты нужно время.

Информация о семейном положении россиян поможет органам социальной защиты оценить количество одиноких матерей с детьми для последующей поддержки и помощи. Данные об образовательном уровне позволят скорректировать подготовку востребованных специалистов. Для развития программы активного долголетия государственным органам необходимо знать структуру населения предпенсионного и пенсионного возраста.

На масштабном мероприятии будут задействованы 360 тысяч переписчиков и 20 тысяч волонтеров. Перепись полностью пройдет в цифровом формате. Интервьюеров снабдят планшетными компьютерами, все оборудование которых, включая программное обеспечение, будет отечественным. Планшеты, как было сказано на пресс-конференции, поступят в регионы до 1 декабря.

Впрочем, будут у переписчиков и бумажные опросные листы. На всякий случай. Вдруг кто-то не захочет доверять свои сведения планшету. Или у того совсем некстати сядет батарея.

Стационарные переписные участки будут оборудованы в многофункциональных центрах. А крупные предприятия могут обратиться в органы статистики, чтобы переписчики пришли к ним в цеха. Это так называемые мобильные переписные участки.

Как владеешь языком?

Будет, как сообщил Павел Смелов, несколько переписных листов. Основной бланк обозначен литерой «Л». Бланк «П» содержит вопросы о жилищных условиях. А «В» потребуется для учета временно находящихся на территории страны граждан.

По сравнению с предыдущей переписью в нынешней расширен блок вопросов, касающихся занятости. В частности, интервьюеры поинтересуются, в каком населенном пункте вы работаете. Это нужно, чтобы понять рабочую миграцию. Сколько человек, например, ездит на работу в Мурманск из Североморска? А из Колы? Узнав это, можно будет планировать транспортную политику в части межмуниципальных перевозок.

У россиян также уточнят, насколько они используют языки, которыми владеют. Речь, понятно, не об английском, который у нас не особо-то кому и нужен, а о языках народов России. Информация об их функционировании позволит точнее настроить национальную политику.

Поинтересуются переписчики и источниками средств существования. Именно источниками, о конкретных доходах никто спрашивать не будет. Еще один блок вопросов – образование. Перепись дает возможность точно узнать, сколько у нас людей с высшим образованием, сколько со средним специальным. А эти сведения важны для анализа производительных сил.

— Мы собираем информацию не только о социально-демографических характеристиках населения, но и о жилищных условиях, — рассказала начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина. — Только перепись дает нам данные о жилье в привязке к конкретным домохозяйствам. Причем речь идет не только о многоквартирных домах, но и частном жилом фонде, по которому данных явно не хватает.

— Будут ли во время переписи учтены особенности, связанные с пандемией коронавируса? — спросили у гостей пресс-центра журналисты.

— Надеются, что острой фазы в апреле уже не будет, — ответил Павел Смелов. — Но, если понадобится, переписчиков, безусловно, снабдят необходимыми индивидуальными средствами защиты. Кроме того, чтобы сократить личные контакты, серьезный акцент в переписи делается на портал «Госуслуги».

Поинтересовались журналисты и стоимостью столь масштабного всероссийского мероприятия.

За все годы подготовки и в период проведения переписи, сообщил Павел Смелов, на нее будет потрачен 31 миллиард рублей. При этом 14 миллиардов пойдут на выплату заработной платы штатному персоналу и переписчикам. Большая статья расходов – планшетные компьютеры. Их общая стоимость составит 8 миллиардов. Но это вложение не на один год. Технику можно будет использовать и в дальнейшем.

— Возможно ли дублирование данных, когда одних и тех же лиц учтут дважды? Скажем, кто-то из членов семьи перепишет их через Интернет, а потом они, не зная об этом, примут участие в переписи на участке, организованном на производстве? — последовал вопрос.

— В принципе такое возможно, — ответил Павел Смелов. — Но есть алгоритмы, которые вычищают подобные накладки.