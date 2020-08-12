От цифр — к цифровой экосистеме

В апреле будущего года состоится первая в истории России цифровая перепись населения
О том, как новый формат главного статистического события десятилетия обеспечит не просто мгновенный доступ к результатам опроса, но и возможность оперативно формировать разнообразные сводки данных по интересующему региону или конкретным характеристикам населения, руководство Росстата рассказало на пресс-конференции.
Апрель разделят на три этапа
Оперативность и гибкость использования изначально оцифрованных данных ускорят корректировку социальной политики, национальных проектов и государственных программ. Благодаря применению новых технологий в два раза сократится срок предоставления результатов переписи.
Сама перепись, как сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов, будет разделена на несколько этапов. Первый – Интернет-перепись. Он пройдет с 1 по 22 апреля. В этот период граждане смогут самостоятельно заполнить переписные листы на портале Госуслуг. Причем переписать можно будет не только себя, но и все домохозяйство. С 1 по 26 число будут работать переписчики, которые пойдут по квартирам и домам. А с 27 по 30 апреля состоится выборочный контрольный обход.
— Подведение итогов новой цифровой переписи пройдет быстрее, — сообщил Павел Смелов. — Первые результаты мы получим уже в октябре: численность населения, ряд других характеристик. Окончательные итоги подведем в конце 2022 года. До этого будем выдавать различные наборы данных по мере их готовности. Массив огромный, много разрезов, поэтому на окончательные результаты нужно время.
Информация о семейном положении россиян поможет органам социальной защиты оценить количество одиноких матерей с детьми для последующей поддержки и помощи. Данные об образовательном уровне позволят скорректировать подготовку востребованных специалистов. Для развития программы активного долголетия государственным органам необходимо знать структуру населения предпенсионного и пенсионного возраста.
На масштабном мероприятии будут задействованы 360 тысяч переписчиков и 20 тысяч волонтеров. Перепись полностью пройдет в цифровом формате. Интервьюеров снабдят планшетными компьютерами, все оборудование которых, включая программное обеспечение, будет отечественным. Планшеты, как было сказано на пресс-конференции, поступят в регионы до 1 декабря.
Впрочем, будут у переписчиков и бумажные опросные листы. На всякий случай. Вдруг кто-то не захочет доверять свои сведения планшету. Или у того совсем некстати сядет батарея.
Стационарные переписные участки будут оборудованы в многофункциональных центрах. А крупные предприятия могут обратиться в органы статистики, чтобы переписчики пришли к ним в цеха. Это так называемые мобильные переписные участки.
Как владеешь языком?
Будет, как сообщил Павел Смелов, несколько переписных листов. Основной бланк обозначен литерой «Л». Бланк «П» содержит вопросы о жилищных условиях. А «В» потребуется для учета временно находящихся на территории страны граждан.
По сравнению с предыдущей переписью в нынешней расширен блок вопросов, касающихся занятости. В частности, интервьюеры поинтересуются, в каком населенном пункте вы работаете. Это нужно, чтобы понять рабочую миграцию. Сколько человек, например, ездит на работу в Мурманск из Североморска? А из Колы? Узнав это, можно будет планировать транспортную политику в части межмуниципальных перевозок.
У россиян также уточнят, насколько они используют языки, которыми владеют. Речь, понятно, не об английском, который у нас не особо-то кому и нужен, а о языках народов России. Информация об их функционировании позволит точнее настроить национальную политику.
Поинтересуются переписчики и источниками средств существования. Именно источниками, о конкретных доходах никто спрашивать не будет. Еще один блок вопросов – образование. Перепись дает возможность точно узнать, сколько у нас людей с высшим образованием, сколько со средним специальным. А эти сведения важны для анализа производительных сил.
— Мы собираем информацию не только о социально-демографических характеристиках населения, но и о жилищных условиях, — рассказала начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина. — Только перепись дает нам данные о жилье в привязке к конкретным домохозяйствам. Причем речь идет не только о многоквартирных домах, но и частном жилом фонде, по которому данных явно не хватает.
— Будут ли во время переписи учтены особенности, связанные с пандемией коронавируса? — спросили у гостей пресс-центра журналисты.
— Надеются, что острой фазы в апреле уже не будет, — ответил Павел Смелов. — Но, если понадобится, переписчиков, безусловно, снабдят необходимыми индивидуальными средствами защиты. Кроме того, чтобы сократить личные контакты, серьезный акцент в переписи делается на портал «Госуслуги».
Поинтересовались журналисты и стоимостью столь масштабного всероссийского мероприятия.
За все годы подготовки и в период проведения переписи, сообщил Павел Смелов, на нее будет потрачен 31 миллиард рублей. При этом 14 миллиардов пойдут на выплату заработной платы штатному персоналу и переписчикам. Большая статья расходов – планшетные компьютеры. Их общая стоимость составит 8 миллиардов. Но это вложение не на один год. Технику можно будет использовать и в дальнейшем.
— Возможно ли дублирование данных, когда одних и тех же лиц учтут дважды? Скажем, кто-то из членов семьи перепишет их через Интернет, а потом они, не зная об этом, примут участие в переписи на участке, организованном на производстве? — последовал вопрос.
— В принципе такое возможно, — ответил Павел Смелов. — Но есть алгоритмы, которые вычищают подобные накладки.
Наша справка
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Ее главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями страны электронного переписного листа на портале Госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на стационарных и мобильных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».