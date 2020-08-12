Особое внимание — коренным народам

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Министерством иностранных дел РФ готовит программу председательства России в Арктическом совете. Отдельный блок в ней планируется посвятить вопросам коренных малочисленных народов

— Нам перейдет в следующем году председательство в Арктическом совете. Мы сейчас вместе с МИД России ведем работу над программой председательства и видим, что отдельный блок мероприятий должен быть посвящен проблематике коренных малочисленных народов. Мы планируем провести на территории России саммит народов Арктики и показать достижения нашей страны в этой сфере, — сказал заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков на онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня», приуроченной к проведению 9 августа Международного дня коренных народов мира.

По его данным, на территории Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) проживают более 80 тысяч человек, представляющих 19 коренных малочисленных народов Севера. В Арктике располагаются уникальные объекты их наследия, которые представляют культурную и историческую значимость.

Александр Крутиков также напомнил, что 5 марта президент России Владимир Путин утвердил «Основы государственной политики в Арктике до 2035 года», где из пяти целей две напрямую касаются коренных малочисленных народов. Одна из целей связана с повышением качества их жизни, вторая – с защитой исконной среды обитания и традиционного образа жизни. Кроме того, по словам Крутикова, «Основы госполитики…» определили семь приоритетов работы органов власти в сфере развития коренных малочисленных народов.

13 июля глава государства подписал пакет федеральных законов для развития предпринимательской деятельности в Арктической зоне, завершается работа над Стратегией развития Арктики до 2035 года и новой государственной программой развития арктических территорий. В этих документах сформулированы конкретные механизмы развития, в том числе – коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

— К ключевым механизмам относятся создание общественного совета Арктической зоны, главное предназначение которого – контроль экономических проектов, реализующихся в Арктике, с точки зрения учета интересов коренных малочисленных народов, чтобы они не ущемлялись. Мы в самое ближайшее время приступим к формированию этого общественного совета. Министерство готовит программу государственной поддержки хозяйственной деятельности КМНС. По каждому из 13 видов деятельности мы готовим конкретные меры поддержки, которые бы помогали представителям коренных народов развивать соответствующую деятельность. Например, с точки зрения переработки продукции, ее экспорта, развития туризма. Рассчитываем, что такую программу мы до конца года подготовим, — сказал Александр Крутиков.

До конца года планируется разработать и стандарт ответственности бизнеса перед коренными народами. В проекте стратегии предусмотрены два механизма: обеспечение КМНС мобильными источниками энергоснабжения и средствами связи и совершенствование законодательства в сфере образования для коренных народов.

— Считаем важным закрепить в федеральном законе об образовании такую форму как кочевое образование, что соответствует лучшим международным практикам, — уточнил заместитель главы Минвостокразвития.

Еще одним механизмом станет подпрограмма «Дети Арктики», которая включена в проект госпрограммы. В ней, в частности, предусматривается издание современной серии учебников по 15 языкам КМНС. Помимо перечисленного, начинается работа над механизмом открытия свободного доступа коренных народов к земельным участкам и осуществлению рыболовства.