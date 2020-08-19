Опыт регионов — на федеральный уровень

Примером конкретных управленческих решений по стабилизации экономической и социальной жизни в Мурманской области в условиях пандемии поделился с журналистами губернатор Андрей Чибис

Глава региона вместе с коллегами из других субъектов России принял участие в прошедшей вчера онлайн пресс-конференции ТАСС, посвященной анализу действий региональных властей в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Сделать систему эффективнее

— Одной из ключевых задач для нас являлась необходимость не останавливать работу наших крупных предприятий, — подчеркнул Андрей Владимирович. — Тот вызов, с которым мы столкнулись на гигантской стройплощадке в Белокаменке, позволил нам реализовать весь набор решений, чтобы сохранить наших крупнейших налогоплательщиков. Важной частью работы стала поддержка малого и среднего бизнеса. Мы приняли пакет региональных законов, который на три года радикально минимизирует все налоги для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые действуют на нашей территории. И это для них очень серьезная возможность спрогнозировать свое развитие.

Еще до появления федеральных решений, продолжил глава региона, областная власть приняла решение платить северный МРОТ самим предпринимателям и пятерым наемным работникам каждого из них. А северный МРОТ – это почти 29 тысяч рублей.

— Это серьезные деньги, — отметил Андрей Чибис. — Они позволили людям в режиме самоизоляции и ограничений деятельности получить средства на то, чтобы прокормить свои семьи.

А еще в области был запущен механизм общественных работ в муниципалитетах края. Такую возможность получили более двух тысяч человек. Причем по гибкому графику. Заодно и населенные пункты стали чище. Подобную практику гибкой загрузки населения власти планируют продолжить и после окончания пандемии.

На летних общественных работах также были трудоустроены пять тысяч школьников, которые не смогли в этом году выехать на каникулах за пределы области. А в новом учебном году всем ребятам дадут возможность по субботам учиться дистанционно. Это наше ноу-хау, которое позволит детям проводить больше времени с родителями.

— Белокаменка вынудила нас очень быстро запустить в работу мобильное приложение по мониторингу состояния здоровья, — продолжил губернатор. — Рабочие фиксировали свое самочувствие: температуру, другие параметры, проявление возможных признаков заболевания. По их анализу определяли тех, кто действительно находится в зоне риска.

Теперь приложение распространено на всех пациентов с коронавирусом в регионе. Также создана виртуальная ватсап-приемная по работе с обращениями граждан. Таковых уже поступило несколько тысяч. Все они отработаны. И этот инструмент оперативной обратной связи с населением будет сохранен для медицинской службы, а также, возможно, распространен на другие отрасли.

— Из тех уроков, которые мы получили, самым главным для нас является важность не потерять те новые наработки, которые делают жизнь людей проще, а систему эффективнее, — резюмировал Андрей Чибис.

Действовать быстро и выверено

— Пандемия сделала работу администрации нашей области беспрецедентно открытой. Главная опасность любой эпидемии, после самого заболевания, конечно, – недостаток информации и те слухи, которые он рождает, — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал о сложностях, с которыми столкнулись горожане, когда детей перевели на дистанционное обучение. Ребята лишились бесплатных обедов в школах, а многие родители одновременно с этим потеряли работу. Поэтому власти в срочном порядке приняли решение о дополнительных выплатах семья с детьми. С 22 апреля по 17 августа на эти цели было израсходовано более 257 миллионов рублей.

— Но эти меры нужно было принимать быстро и выверено, — отметил Михаил Развожаев.

Экспертный институт социальных исследований, рассказала директор департамента региональных программ этого научного учреждения Дарья Кислицына, проанализировал и обобщил около 12 тысяч региональных практик, которые порой опережали федеральные решения по конкретным направлениям.

Ключевых областей деятельности ученые выделили пять: медицина, образование, открытость власти, экономика и рынок труда. По их мнению, в условиях пандемии изменились два основных направления – система управления и формат коммуникации власти с общественностью.

— Важно изучать и анализировать региональный опыт, чтобы потом лучшие управленческие решения распространять на федеральный уровень, — подчеркнула Дарья Кислицына.