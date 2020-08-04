Опять за парту :-(

Новый учебный год в регионе должен начаться в очном формате

— Мы продолжим оказывать поддержку нашим муниципальным образованиям. На сбалансированность их бюджетов дополнительно выделено 350 миллионов рублей, — сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Андрей Чибис.

В ближайшие две недели, продолжил глава региона, эти деньги будут предоставлены. Кроме того, в муниципалитеты поступят 150 миллионов рублей субсидии на выплату заработной платы бюджетникам.

Позитивная тенденция

Губернатор также сказал, что подписал постановление о создании координационного совета по местному самоуправлению и вопросам социально-экономического развития административного центра области – города-героя Мурманска. Координировать эту работу поручено заместителю губернатора Оксане Астаховой.

— Я прошу Оксану Александровну жестко и четко контролировать реализацию всех национальных проектов в Мурманске, чтобы все было завершено в сроки и с надлежащим качеством. Также необходимо следить за распределением финансирования для своевременного и полноценного обеспечения жизнедеятельности города, — подчеркнул Андрей Чибис.

В частности, на совете будет уточняться распределение выделяемой Мурманску субсидии на выполнение функций областного центра.

Андрей Чибис также уточнил, что уже на этой неделе первая группа юных северян должна отправиться в здравницы Крыма и Краснодарского края. С Роспотребнадзором все нюансы перевозки и отдыха детей в условиях пандемии уже согласованы.

О ситуации с коронавирусной инфекцией традиционно рассказал министр здравоохранения Дмитрий Панычев. В Мурманской области зафиксировано 10 тысяч 640 случаев заболевания. Радует то, что в последние дни число выздоравливающих превышает число заболевших. За все время преодолели недуг более 60 процентов пациентов. Более 24 процентов коек свободно. Ситуация со средствами индивидуальной защиты также стабильна.

Свыше 2400 граждан лечат на дому легкую форму заболевания. Более 1200 из них получают необходимые препараты бесплатно. 942 человек находятся в обсерваторах.

Если позитивная тенденция сохранится, отметил губернатор, с середины августа можно будет снять ряд ограничений, касающихся работы детских садов, предприятий общественного питания и торговых центров.

Никакой удаленки

О подготовке к новому учебному году доложила министр образования и науки Анна Головина. Осенью, сообщила она, свои двери распахнут 470 образовательных организаций региона. Будет организовано более 400 первых классов. А всего сядут за парты свыше 80 тысяч учащихся. Еще 47 тысяч детей будут заниматься в дошкольных учреждениях.

Учебный год должен начаться в традиционном, очном формате, хотя и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

С 2017 года в мурманском центре дополнительного образования «Лапландия» действует детский технопарк «Кванториум». Теперь к нему добавится одноименный мобильный технопарк, на который затрачено около 20 миллионов рублей. А 9 муниципалитетах появятся мини-технопарки – «Квантолабы».

— Мы приняли целый набор дополнительных решений, но важно, чтобы все они были должным образом реализованы, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

И о приемной кампании. Для выпускников 9-х и 11-х классов в средних специальных учебных заведениях выделено 3540 бюджетных мест (около 3 тысяч – для выпускников девятых классов) по 82 программам, в основном – технического профиля.

В арктическом университете, как сообщила Анна Головина, прием идет по 44-м образовательным программам, в техническом – по 45-ти. Число бюджетных мест в вузах равно 350 и 581 соответственно.

О ситуации с лесными пожарами доложил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Носарев. За прошедшую неделю, уточнил он, в лесах региона зафиксировано 7 лесных пожаров на общей площади 13 гектаров. Все очаги возгорания потушены, действующих пожаров в настоящее время нет. В связи с прогнозом погоды принято решение об ограничении выезда на природу в ряде лесничеств.

Регион, как сообщил Андрей Чибис, получит дополнительно 30 миллионов рублей на тушение лесных пожаров. Однако важно, продолжил глава региона, обратить внимание на природу в целом. Туристы ведут себя у нас безобразно. В частности, на полуострове Рыбачий, в Териберке и других местах. Для защиты уникальной природы Кольского полуострова из разрозненных ныне областных структур будет создан единый центр лесного и экологического контроля.

— Мы не можем мириться с тем, как местные и приезжие туристы относятся к природе Мурманской области, — подчеркнул Андрей Чибис.

На сцену – в День театра

В Мурманской области действуют 291 учреждение культуры. В рамках национального проекта реализуются три региональных. Финансирование на этот год составляет 427 миллионов рублей, 211 миллионов из которых – федеральные средства. Освоено на текущий момент 62 процента.

О реализации в регионе национального проекта «Культура» доложила заместитель губернатора Елена Дягилева.

Идет реновация областного драматического театра. Бюджет на текущий год составляет 394 миллиона рублей, включая 179 миллионов федеральных средств. В этом году должны закончить основные строительные работы. А в первом квартале будущего – завершить реконструкцию.

Губернатор Андрей Чибис потребовал держать этот важный проект под контролем, чтобы в День театра, 27 марта был поднят занавес.

О других проектах. Идет переоснащение библиотек. В плане на этот год их должно быть три. Открытие запланировано на сентябрь. Выделено 25 миллионов средств федерального бюджета. В трех муниципалитетах создаются виртуальные концертные залы. Их презентации также пройдут в сентябре.

Министр градостроительства и благоустройства Михаил Кудряшов отчитался о выполнении в регионе национального проекта «Комфортная городская среда». По дворовым территориям выполнение составляет 59,4 процента, по общественным – 53,6. Определенные риски сохраняются только по скверу «Молодежный» в Оленегорске и набережной в Кандалакше. Но и на этих объектах сейчас отставание сокращается. В областном центре выполнено свыше 40 процентов работ. Набережная в Коле готова на 48 процентов, в Мончегорске – 49 процентов.

Все 255 объектов благоустройства, подчеркнул Кудряшов, находятся на постоянном контроле. Уже сформирован предварительный перечень объектов на будущий год.