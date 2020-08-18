Не реструктуризация, так каникулы

Центробанк подвел итоги эффективности мер поддержки

Принятый в начале апреля 106-й федеральный закон с длинным официальным названием («О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа») в народе тут же окрестили законом о кредитных каникулах. В условиях ограничительных мер, введенных в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, он гарантировал гражданам и бизнесу реальные меры финансовой поддержки. Итоги востребованности и эффективности этой помощи Банк России подвел в информационном бюллетене, подготовленном службой по защите прав потребителей департамента финансовой стабильности ЦБ РФ.

Когда ситуация трудна

Банк России провел опрос 75 кредитных организаций о результатах их работы по реструктуризации кредитных договоров граждан и предоставлении им кредитных каникул в период с 20 марта по 29 июля. Чтобы было понятно: реструктуризация заключается в уменьшении размера обязательного ежемесячного платежа. Кредитные каникулы – это период, в течение которого заемщик может не платить по кредиту.

Так вот, от заемщиков поступило почти 2,5 миллиона обращений об изменении условий кредитного договора. При этом сохраняется тенденция к их снижению. Так, с 16 по 29 июля поступило 82 тысячи заявлений на реструктуризацию кредитных договоров, тогда как в первой половине месяца таковых было около 110 тысяч.

По состоянию на 29 июля банки рассмотрели свыше 2,4 миллиона заявлений граждан (96,5 процента). Доля одобренных – 61,7 процента от рассмотренных. Всего с 20 марта по 29 июля банками проведена реструктуризация кредитных договоров на общую сумму около 697 миллиардов рублей.

Кроме того, на 29 июля банками получено без малого 370 тысяч обращений физических лиц о предоставлении кредитных каникул. В том числе по потребительским кредитам получено 161,7 тысячи требований, по кредитным картам – 102,9 тысячи, ипотечным кредитам – 76,6 тысячи и автокредитам – 26,1 тысячи. Удовлетворено свыше 224 тысяч заявлений (почти 64 процента от рассмотренных).

Обращений о предоставлении ипотечных каникул поступило 28,4 тысячи. Удовлетворена половина рассмотренных заявок. Причинами отказов в основном стали превышение максимального размера кредита и непризнание заявителя находящимся в трудной жизненной ситуации. На рассмотрении пока находится 8,3 тысячи заявлений.

Пострадавшая торговля

Что касается юридических лиц, то согласно информации, полученной от 11 системно значимых кредитных организаций, с 20 марта по 27 июля количество фактически реструктурированных ими кредитов юридических лиц (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства) превысило 3 тысячи. А общий объем реструктурированной ссудной задолженности превысил 3,6 триллиона рублей.

И о малом бизнесе. По информации, предоставленной 64 банками (включая все системно значимые кредитные организации), с 20 марта по 29 июля число обращений субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) об изменении условий кредитных договоров (реструктуризации) составило почти 139 тысяч. Доля одобрения заявок от рассмотренных обращений – более 73 процентов.

По данным шести банков, формирующих свыше 60 процентов суммарного портфеля кредитов субъектам МСП, за отчетный период около половины реструктурированных ими кредитов приходится на кредиты предприятиям оптовой и розничной торговли. В число трех отраслей с наибольшим количеством реструктурированных кредитов входят также транспортировка и хранение (17,6 процента) и деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (10,3 процента).

Количество обращений о предоставлении субъектам МСП кредитных каникул с 20 марта по 29 июля превысило 89 тысяч. Одобрено 62,2 тысячи обращений (73 процента от рассмотренных).

Добро пожаловаться

Обнародовал Банк России и статистику обращений и звонков потребителей финансовых услуг. Обратная связь бизнесменов и частных лиц с регулятором крайне важна. Она позволяет точнее оценить фактическую работу коммерческих банков с заемщиками.

Так вот, с 16 по 29 июля в Банк России поступило более 12 тысяч обращений от потребителей финансовых услуг. Основной объем всех обработанных жалоб (более 64 процентов) пришелся на кредитные организации.

А наиболее важным поводом для жалоб остается проблема с погашением кредитов, включая их реструктуризацию. Впрочем, удельный вес таких обращений снижается. Если в конце мая они составляли 27-30 процентов от общего количества обработанных жалоб, то в отчетный период – 18,7 процента.

При этом доля жалоб на отказ в предоставлении кредитных каникул в рамках 106-го федерального закона за отчетный период составила всего 4,1 процента от числа жалоб на проблемы с погашением. Банк России проводит тщательный анализ всех поступающих жалоб на предмет правомерности отказов в кредитных каникулах.